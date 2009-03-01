Kök hücre nakli hastalıklara çare olacak

Gelecekte diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde umut olarak görülen kök hücre nakli, Türkiye'de dünyaca ünlü uzmanların katılacağı kongrede her yönüyle masaya yatırılacak.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İlhan, yaptığı açıklamada, dünyada kök hücre tedavisinde yeni ve heyecanlı gelişmeler yaşandığını kaydederek, mezenkimal (kemik iliğinden alınan) kök hücre naklinin gelecekte pek çok hastalığın tedavisinde umut vaat ettiğini söyledi.



Mezenkimal kök hücrenin farklı dokulara dönüşebildiğini ve dokulardaki harabiyeti önlediğini ifade eden İlhan, "Kemik iliği naklinde, vücudun bunu reddetmesi durumunda ortaya çıkan GVH (Graft Versus Host) hastalığını engelleyen mezenkimal kök hücre tedavisinin bu yılın sonunda ruhsat alacağı tahmin ediliyor" dedi.



Crohn hastalığı üzerindeki çalışmaların da son aşamaya geldiğini belirten İlhan, şunları kaydetti:



"ABD'deki ilaç ruhsatlandırma otoritesi Food and Drug Administration (FDA) tarafından orphan drug (yetim ilaç) ve fast track (hızlı ruhsatlandırma) olarak kabul edilen mezenkimal kök hücre nakli, Tip 1 diyabet, miyokard infarktüsü ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı üzerindeki Faz-II çalışmalarında olumlu sonuç verdi. Ünlü TIME dergisinin şubat ayının kapağında da diyabet hastalığının tedavisinde kök hücre nakli üzerinde çalışan bir uzmanın araştırmalarına yer verildi. Kök hücre nakli, dünyada giderek daha büyük önem kazanıyor. Nitekim ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama da dünyada ilk kez omurilik kesisi bulunan hastalar üzerinde embriyonik kök hücre tedavisine izin verdi."



‘Türkiye'de de önü açıldı’



Geçen yıl Aralık ayının sonunda yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ile Türkiye'de de tedavi amaçlı embriyonik olmayan kök hücre uygulamasının önünün açıldığına dikkati çeken İlhan, "Bu yeni düzenlemeyle mevcut tedavilerden yanıt alınamayan ve yaşam süresi azalan ALS ve kanser hastaları üzerinde kök hücre tedavisi uygulanabilecek" dedi.



Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu’na ilgili hekim tarafından yapılacak başvuruların bu yönetmelik çerçevesinde değerlendirileceğini anlatan İlhan, ayrıca başkanı bulunduğu söz konusu bilimsel kurulun sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ALS hastalarının bu tedaviden yararlandırılmasına yönelik bir çalışma yürüttüğünü açıkladı.



İlhan, "Türk Nöroloji Derneği ile yürütülecek çalışmayla seçilmiş ALS hastalarına kök hücre nakli yapılması öngörülüyor" diye konuştu.



Dünyaca ünlü uzmanlar Türkiye'ye gelecek



Hücresel tedavi ve kök hücre nakliyle ilgili son gelişmelerin ele alınacağı 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, 5-8 Mart tarihleri arasında Kayseri ve Kapadokya'da düzenlenecek.



Prof. Dr. İlhan'ın başkanlığını üstlendiği kongrede, alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları güncel gelişmeler hakkında bilgi verecek.



Kongrede, mezenkimal kök hücre ve hücresel tedavi konulu uygulamalı kurslar verilecek.



Kök hücre laboratuvarlarında görev almak isteyen hemşire, teknisyen, biyolog ve doktorların katılması beklenen kurslarda kök hücre tanımı, akım sitometrik işlemler, pozitif/negatif kök hücre ayrımı, kordon kanı, kök hücrelerin elde edilmesi, dondurulması, eritildikten sonraki canlılığı gibi konularda eğitimler verilecek.



Uzman konuşmacıların bildiriler sunacağı kongrede ayrıca hematopoietik kök hücre, mezenkimal kök hücre, doku mühendisliği, insan genom projesi, tümör aşısı, kalp damar hastalıklarında kök hücre, nörolojide kök hücre ve kadın doğumda kök hücre konuları masaya yatırılacak.



Kongreye, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Kök Hücre Araştırmaları Sorumlusu Dr. Antony Kesler, Avrupa Hücresel Tedavi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gunnar Kweillem, İtalya'dan dünyada ALS'de en çok kök hücre nakli yapan Prof. Dr. Lettiza Manzini, Johns Hopkins Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doglus Kerr, M.D. Anderson Cancer Center'den kanserde kök hücre tedavisi uzmanı Prof. Dr. Michele Andreff konuk konuşmacı olarak katılacak.



Kongrede ayrıca, ortopedide kök hücre, embriyonik kök hücre ve kök hücre uygulamasında etik, felsefi ve yasal boyutlar tartışılacak.



(AA)