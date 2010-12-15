Kök hücre HIV'i yendi: O artık AIDS değil

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Hastanın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için yüksek dozda kemoterapi ve radyasyon uygulanan hastaya kök hücre nakli yapıldı. 2007'nin Şubat ayında yapılan nakille birlikte hastanın HIV tedavisi için aldığı ilaçlar kesildi. 13 ay sonra, hastanın lösemisi yeniden ortaya çıktı. Tekrar kontrol altına alınan hastaya ikinci kez aynı donörden kök hücre nakli yapıldı. Uzmanlar, donörün kök hücrelerinin nadir görülen kalıtımsal bir gen mutasyonuna sahip olduğunu ve doğal olarak HIV enfeksiyonuna karşı direnç sağladığını tespit ettiler.



Doktorlardan Kristina Allers'ın hipotezine göre artık HIV virüsünün bu hastayı etkilemesi imkansız. Yani teze göre hasta bir daha asla AIDS olmayacak. Açıklamaya göre hasta artık ne lösemi ne de HIV'le ilgili bir belirti vermiyor ve hastanın bağışıklık sistemi kendi kendine yenilenerek hasta normal sağlığına kavuştu.



Kim bu hasta?



Hastanın 1995 yılında HIV virüsü kapan ABD'li Timothy Ray Brown olduğu ve 2006 yılında kan kanserine yakalandığı öğrenildi. 44 yaşındaki kanser hastası Brown’a kök hücre tedavisi uygulandı ve tedavi sonucunda Brown’da AIDS’e yol açan HIV virüsünün kalmadığı tespit edildi. Kök hücre tedavisi sırasında, hastaya kök hücre transferi yapılıyor. HIV’siz kök hücre nakledilen Brown’ın nakilden sonra yapılan tetkiklerinde, kanında HIV’e rastlanmadı.



Peki bu yöntem herkes için işler mi?



Şimdi AIDS araştırmacıları bu rapora dayanarak ne yapılacağına bakıyor. Alabama Üniversitesi'nden Dr. Michaell Sagg bunun bir tedavi yöntemi olabileceğini ancak maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Saag, ayrıca kök hücre naklinin vücutla yüzde yüz uyumlu olmasının nadir görüldüğünü her zaman uyumlu bir kök hücre bulunamayabileceğini ifade etti.



Yöntemin son derece zararlı olabileceğini ifade eden Michael Sagg, bu tür kök hücre nakillerinden kimse ölmese bile, sonrasında birçok şikayetlerin ortaya çıkabileceğini ve insanların tatsız bir hayat yaşamak zorunda kalabileceklerini ifade etti. Elde edilen bilgilere göre beyaz ırka mensup kişilerde uyumlu bir donör bulma oranı sadece yüzde 1 ile sınırlı. Siyah ırk için ise bu oran yüzde 0'a yakın.



Dünyda 33.4 milyon kişi AIDS'li olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.











