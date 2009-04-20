Kök hücre görme özürlülere umut ışığı olacak

Yerleştirildiği bölgedeki hücreleri taklit edebilme özelliğine sahip kök hücreler, görme özürlüler için de umut oldu. İşlevini yitirmiş görme hücrelerinin yerine, kök hücre katmanı yerleştirerek gözün yeniden görmesi sağlanıyor.



İngiliz bilim adamları, kök hücre tedavisiyle görme özürlülere umut ışığı olacak yeni bir yöntem geliştirdi. Görme özrünün en yaygın sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçlayan tedavi, işlevini yitirmiş görme hücrelerinin yerine, kök hücre katmanı yerleştirerek gözün yeniden görmesini sağlamayı hedefliyor. Kök hücreler, yerleştirildiği bölgedeki hücreleri taklit edebilme özelliğiyle tıp literatüründe devrim yaratıyor.



Önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanması beklenen prosedürün uygulama süresi, yaklaşık bir saati buluyor. Bu bir saatlik süreçte, gözde görmeyi sağlayan deforme olmuş hücreler yenileniyor.



Görme özrünün en yaygın sebebiyse, AMD sendromu. Yaşa bağlı makula (gözde görmeyi sağlayan sarı nokta) dejenerasyonu olarak da bilinen bu rahatsızlık, genelde yaş, kalıtım, hipertansiyon, yüksek lipid, sigara ve aşırı güneş ışığı gibi faktörler sonucu ortaya çıkıyor. Rahatsızlık, şeker hastalarında sıklıkla görülüyor.



Avrupa’da AMD rahatsızlığı olan kişi sayısının 14 milyonu bulduğunu belirten bilim insanları, domuzlar üzerinde yaptıkları ilk denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Tedavinin güvenilir ve etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, hastaların bu uygulama için şimdiden sabırsızlandıklarını belirtti.

