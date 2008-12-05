Kök hücre depolatmanın maliyeti 100 dolar

MediaSA Yönetim Kurulu Başkanı ve Demsa Group'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, yaptığı açıklamada, 2005 yılında kurdukları Onkim AŞ ile sağlık sektörünün kök hücre bankacılığı alanında da hedef büyüttüklerini söyledi.Bu kapsamda kök hücrelerin saklandığı İTÜ'de özel laboratuvar kurduklarını belirten Çetindoğan, ''Biyoteknoloji üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bu, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yeni ve gelişmekte olan bir alan'' dedi.Çetindoğan, faaliyetlerini Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) çatısı altında sürdürdüklerini kaydederek, ''Dolayısıyla hem Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlıyız hem de Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak denetleniyoruz. Burada biyoteknoloji alanında çalışıyor, ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. Kök hücrelerini sakladığınız zaman sağlığınızı sigortalatmış oluyorsunuz'' diye konuştu.Kök hücre bankacılığının çok yeni bir konu olduğunu ifade eden Çetindoğan, ''Biz de 2005 yılında çalışmalara başladık. Girişimcilik ruhuyla örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. Sağlık turizmi için de önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden de iş birliği konusunda teklif alıyoruz'' dedi.Çetindoğan, kök hücreyi iki nedenden dolayı sakladıklarını belirterek, ''İlki bir hastalık anında kullanılmak üzere. Çünkü insanın kendi kök hücresi, hastalığının tedavisinde kullanılabiliyor. İkincisi de estetik amaçlı'' diye konuştu.Şu anda saklanan kök hücre sayısının 550'yi bulduğunu kaydeden Çetindoğan, şunları söyledi:''Ancak, bu sayı hızla artacak gibi gözüküyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme getirdi. Şu anki düzenlemeyle bizim kuruluşumuzun yanında bir kuruluşun daha gerekli yatırımlar yaptığına dair belgeleri var. Bundan önceki yapılanlar eksik belgeli olduğu için onların ruhsatı geçerli değil.''Sisteme ilk giriş olarak 2 bin 500 YTL ödendiğini bildiren Çetindoğan, hücreleri ihtiyaç duyulduğunda kullanılması için yılda 100 dolar karşılığında depoladıklarını söyledi.