Kojin: Türkiye S-400 füze sistemini Çin'den sonra alacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in Askeri Teknik İşbirliği işlerinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya\'nın şu an Çin ile imzalanan S-400 Triumf füze sistemlerinin sevkiyatı anlaşmasını gerçekleştirmekte olduğunu, Türkiye\'nin sıra beklediğini söyledi.

Rus haber ajansı İnterfax\'a konuşan Kojin, S-400 füze sistemlerinin Türkiye\'ye sevkiyatlarına ne zaman başlanacağı sorusu üzerine, \"Kontrat hazırlandı, sıra var. Şu an Çin ile imzaladığımız kontratı yerine getiriyoruz, bunu tamamlayınca sonraki kontrata başlayacağız\'\' dedi.

Kojin ayrıca \'\'Türkiye sıra bekliyor, her şey mutabık kılınan plana göre yapılıyor\'\' diye konuştu.

Kojin, 29 Eylül\'de Türkiye\'nin S-400 için ön ödeme yaptığını açıklamıştı. Öte yandan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Çin ile imzalanan S-400 sevkiyatları kontratının 2020 yılına kadar tamamlanmasının planlandığını kaydetmişti.