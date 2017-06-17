Kohl'ün ölümüne dünya liderlerinden tepkiler

Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl'un 86 yaşında hayatını kaybetmesi sonrasında Almanya, Avrupa ve dünyadan tepkiler gelmeye başladı.

1982'den 1998'e kadar önce Batı Almanya'nın başbakanlığını yürüten Kohl, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra birleşik Almanya'nın lideri olmuştu.

Almanya'dan tepkiler

Resmi bir ziyaret için İtalya'da bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ilk açıklamasında Kohl için "hayatımı kayda değer bir biçimde değiştirdi" dedi.

Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya'da doğup büyüyen Merkel, 1980'li yıllarda Doğu Avrupa'da değişim rüzgarları eserken "Doğru zamanda doğru kişiydi" şeklinde konuştu. "Helmut Kohl büyük bir Alman ve büyük bir Avrupalıydı" diyen Merkel Kohl'un "Almanlar için bir talih" olduğunu ifade ederek "anısı önünde eğildiğini" söyledi.

Merkel'in sözcüsü Steffen Siebert "Büyük bir Alman ve büyük bir Avrupalının yasını tutuyorum" açıklaması yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de "Gerçekten büyük bir Alman ve her şeyden öte büyük bir Avrupalı öldü" şeklinde konuştu.

Avrupalı liderler üzgün

Avrupa Birliği'nin bir ekonomik topluluktan siyasi birliğe doğru evirilmesinde de büyük rol oynayan Kohl'ün ölümüne ilk tepkilerden bir tanesi de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den geldi.

Kohl için "Avrupa'nın özü" nitelemesini yapan Juncker, Twitter'dan "Helmut'un ölümü beni derinden yaraladı. Akıl hocam, arkadaşım ve Avrupa'nın özünü çok ama çok özleyeceğim" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk "Bir dost ve Avrupa'nın tekrar birleşmesini sağlayan bir devlet adamı olan Helmut Kohl'ü her zaman hatırlayacağım" şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Almanya'nın birleşmesinin ve Fransız-Alman dostluğunun mimarı Kohl'ün ölümüyle çok büyük bir Avrupalıyı kaybettik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Helmut Kohl birleşik Almanya ve birleşik Avrupa'nın vücut bulmasının simgesiydi. Berlin Duvarı yıkıldığında herkesten çok çalıştı. Gerçek bir Avrupalı" dedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni kendisini "İtalya onu Almanya'nın birleşmesinin ve Avrupa'daki duvarın yıkılmasının baş aktörü olarak hatırlayacak" sözleriyle ifade etti.

İsveç eski Başbakanı Carl Bildt de Kohl için "siyasi bir dev" yakıştırmasını yaptı ve "birleşik Almanya ile bugünün Avrupa Birliği" için oynadığı rolü vurguladı.

Dünya liderleri taziyelerini iletti

Kohl'ün Başbakan olduğu yıllarda ABD Başkanı olan George H. W. Bush "İcraatları boyunca Helmut hem sağlam hem de güçlü bir kaya gibiydi. Ölümünden dolayı bugün yastayız, ancak fevkalade hayatı gelecek nesillerin liderlerine ilham verecektir" dedi.

Gene Kohl'un başbakanlığı yıllarında görev yapmış ABD eski Başkanı Bill Clinton da vefat eden lider için "Almanya ve tüm Avrupa'yı 21'inci yüzyıla hazırladı. Döneminde çok zor kararlar alması gerekti ve hepsinde doğru tercihleri yaparak güçlü ve müreffeh bir Almanya'nın oluşmasını ve Avrupa Birliği'nin kurulmasını mümkün kıldı" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "İsrail Devleti'nin en büyük dostlarından birisi olarak kendisini [İsrail'in] güvenliğine adamıştı… İsrail ve Siyonizm'e olan takdirini bir araya geldiğimiz birçok toplantıda göstermişti" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric "Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sadece bir sene sonra iki Almanya'nın birleşmesinde ve Avrupa'nın aldığı yolda oynadığı tarihi rol herkes için aşikar" açıklamasında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa/AFP/Reuters, ÇÖ/EC