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Spor
Deutsche Welle

Kohlscreiber ABD Açık’ta dördüncü turda

Alman raket Philipp Kohlschreiber, Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda üst üste üçüncü kez dördüncü tura yükseldi. Ancak tecrübeli raketi bu turda zorlu bir rakip bekliyor.

31 Ağustos 2014 20:23


Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık’ta Alman Philipp Kohlschreiber, ev sahibi ülkeden John Isner’i 7-6, 4-6, 7-6 ve 7-6’lık setlerle 3-1 yendi. Ancak 30 yaşındaki raket dördüncü turda dünya 1 numarası Novak Djokovic’in karşısına çıkacak. Kohlschreiber, altı kadın, sekiz erkek tenisçiden New York'taki turnuvanın ikinci haftasını görmeyi başaran tek Alman tenisçi oldu.

Kohlschreiber’in rakibi Sırp Djokovic dördüncü tura yükselirken zorlanmadı. 27 yaşındaki tenisçi, Amerikalı rakibini bir buçuk saat sonunda 6-3, 6-2 ve 6-2’lik setlerle yendi. Yedi Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, “İyi oynadım. Şu ana kadar gösterdiğim performanstan memnunum” değerlendirmesinde bulundu.

Tek kadınlarda yaprak dökümü sürüyor

Tek kadınlarda ise favorilerin yaprak dökümü sürüyor. Dünya sırlamasında dört numarada yer alan Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova New York’a veda eden bir başka favori isim oldu. Çek raket Sırp Aleksandra Krunic karşısında korttan 4-6 ve 4-6’lık setlerle yenik ayrıldı. Üç numaralı seri başı Kvitova’dan önce dört numaralı seri başı Polanyalı Radwanska ikinci turda, altı numaralı seri başı Alman Angelique Kerber ve iki numaralı seri başı Rumen Simona Halep de üçüncü turda rakiplerine yenilerek turnuvadan elenmişti.

Kadınlarda 1 numaralı seri başı ABD’li Serena Williams üçüncü tur maçında vatandaşı Varvara Lepchenko’yu 6-3 ve 6-3’lük setlerle geçerken zorlanmadı. 11 numaralı seri başı İtalyan Flavia Pennetta da ABD’li Nicole Gibbs’e 6-4 ve 6-0’lık setlerle üstünlük sağlayarak dördüncü tura çıkan bir başka raket oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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