Kohl Berlin'i karıştırdı



Eski Başbakan Helmut Kohl'ün 2001-2002 yılları arasında biyografisini yazan gazeteci Heribert Schwan, Kohl'le yaptığı görüşmeleri bir kitapta topladı.

Heribert Schwan'ın Tilman Jens'le birlikte yazdığı ve "Vasiyet. Kohl Protokolleri" (Vermächtnis. Kohl-Protokolle) adını verdiği kitabın bazı çarpıcı bölümleri ise Der Spiegel derginde yer aldı.

Kohl'ün ses kayıtlarından derlenen kitapta Kohl'ün Merkel için "Bayan Merkel, çatal ve kaşıkla doğru düzgün yemek bile yiyemezdi" dediği, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u da "sıfır ve çok büyük bir hain" olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Kohl'ün ayrıca döneminin çalışma bakanı Norbert Blüm için de "bir hain olduğu ve karakteri hakkında nasıl bu denli yanılabilmiş olduğunu anlayamadığını" söylediği aktarılıyor.

Heyne Yayınevi, özellikle Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde şok etkisi yaratan kitabın dağıtımına başladığını duyurdu. Yayınevi sözcüsü, kitabın dağıtımının durdurulmasına yönelik herhangi bir ihtar almadıklarını belirterek, kitabın salı gününden itibaren satın alınabileceğini ifade etti. Haber dergisi Focus ise Kohl'ün avukatlarını harekete geçirerek kitabın piyasaya sürülmesini durdurmaya çalıştığını yazmıştı.

Kohl'ün basına yansıyan sözleriyle ilgili hükümet kanadından bir açıklama gelmezken, eski bakan Blüm ise bu tartışmaya katılmayacağını ve böyle bir seviyeye düşmeyeceğini kaydetti. Kohl’ün kendi iyi imajını bu yolla zedelediğini kaydeden Blüm, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kohl'ün kitapta yer alan ifadelerinin geçmişte Hristiyan Demokrat Birlik içinde ortaya çıkan bağış skandalıyla ilintili olabileceği üzerinde duruluyor. 1999 yılında, yıllarca partiye ait 'siyah kasalar' olduğu ortaya çıkmıştı. O dönem artık başbakan olmayan Kohl, bu kasaların varlığını kabul etmiş, ancak bağışçıların isimlerini vermemişti. 2000 yılında Kohl'ün partisiyle yollarını ayırmasında ise Merkel'in de etkisi olmuştu. İkilinin ilişkileri o dönemden beri iyileşmedi.