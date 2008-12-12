Koğuşlarda beşten fazla pet şişe bulunması yasak

F tipi cezaevinde koğuşlarda en fazla beş pet şişeye izin verilmesi gerisinin toplatılması şikâyet konusu oldu. Adalet Bakanlığı uygulamayı savundu: Pet şişe haberleşme, ip yapıp firar, yangın çıkarma, ağırlık çalışma amaçlı kullanılıyor



Tekirdağ 1 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen çok sayıda şikâyet, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şikâyetler arasında pet şişelerin toplatılması da yer aldı.



İddia: Odalardaki pet şişeler zorla toplatılıyor, hükümlü ve tutuklulara pet şişe satışı yapılmıyor.

Savunma: Adalet Bakanlığı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgiye dayanarak şu savunmayı yaptı?



“Odalarda pet şişelerin aşırı şekilde biriktirilmesi; bunlardan koğuşlar arası haberleşme, ip yapmak suretiyle firara teşebbüste, yangın çıkarma amaçlı yanıcı madde olarak kullanma, su doldurup ağırlık çalışma, içine su doldurup çatıya atarak kiremitlerin kırılmasına sebebiyet verme ihtimalleri göz önüne alınarak 03/10/2007 tarihindeki genel arama esnasındaki kişi başı 5 adet pet şişe bırakılarak, fazlalıklar toplatıldı. Ayrıca kurum kantininde su depolamak için 20 litrelik plastik bidon satılıyor, isteyen odalarına bu bidonlardan satın olarak su kesintisi esnasında su ihtiyacını karşılayabilir. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca oda içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde ve malzemelerin yasaklanıyor. Gerek yönetmelik gereği, gerekse pet şişelerin amacı dışında kullanıldığı kurum idaresince tespit edildiğinden ihtiyaç fazlası pet şişeler toplantılıyor.”



Bakan beğenmişti Oysa, pet şişelerin amaç dışı kullanımını Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin övmüştü. Bakan Şahin, uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın yattığı cezaevine yaptığı ziyareti anlatırken, “Adını hatırlamıyorum, gemisinde eroin yakalanan bir ünlü hükümlü vardı. Geçerken gördüm. Su bidonlarına su doldurmuş, bir tahtanın ucuna da bunları bağlamış, halter haline getirmiş spor yapıyor. Doğrusu çok da güzel yapmış” demişti.

