T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Koğuşlarda beşten fazla pet şişe bulunması yasak

Kötü amaçlar için kullanılmasını önleme nedeniyle F tipi cezaevinde koğuşlarda en fazla beş pet şişeye izin veriliyor

12 Aralık 2008 02:00

F tipi cezaevinde koğuşlarda en fazla beş pet şişeye izin verilmesi gerisinin toplatılması şikâyet konusu oldu. Adalet Bakanlığı uygulamayı savundu: Pet şişe haberleşme, ip yapıp firar, yangın çıkarma, ağırlık çalışma amaçlı kullanılıyor 
 
Tekirdağ 1 Numaralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen çok sayıda şikâyet, TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şikâyetler arasında pet şişelerin toplatılması da yer aldı.

İddia: Odalardaki pet şişeler zorla toplatılıyor, hükümlü ve tutuklulara pet şişe satışı yapılmıyor.
Savunma: Adalet Bakanlığı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bilgiye dayanarak şu savunmayı yaptı?

“Odalarda pet şişelerin aşırı şekilde biriktirilmesi; bunlardan koğuşlar arası haberleşme, ip yapmak suretiyle firara teşebbüste, yangın çıkarma amaçlı yanıcı madde olarak kullanma, su doldurup ağırlık çalışma, içine su doldurup çatıya atarak kiremitlerin kırılmasına sebebiyet verme ihtimalleri göz önüne alınarak 03/10/2007 tarihindeki genel arama esnasındaki kişi başı 5 adet pet şişe bırakılarak, fazlalıklar toplatıldı. Ayrıca kurum kantininde su depolamak için 20 litrelik plastik bidon satılıyor, isteyen odalarına bu bidonlardan satın olarak su kesintisi esnasında su ihtiyacını karşılayabilir. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca oda içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde ve malzemelerin yasaklanıyor. Gerek yönetmelik gereği, gerekse pet şişelerin amacı dışında kullanıldığı kurum idaresince tespit edildiğinden ihtiyaç fazlası pet şişeler toplantılıyor.”

Bakan beğenmişti Oysa, pet şişelerin amaç dışı kullanımını Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin övmüştü. Bakan Şahin, uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın yattığı cezaevine yaptığı ziyareti anlatırken, “Adını hatırlamıyorum, gemisinde eroin yakalanan bir ünlü hükümlü vardı. Geçerken gördüm. Su bidonlarına su doldurmuş, bir tahtanın ucuna da bunları bağlamış, halter haline getirmiş spor yapıyor. Doğrusu çok da güzel yapmış” demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24