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Yaşam

Köfteciyi satırla tehdit eden adama 5 yıl hapis

Köfteciyi satırla tehdit ederek zorla iki ekmek arası köfte aldı, mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 Ekim 2010 03:00

T24- Köfteciyi satırla tehdit ederek zorla iki ekmek arası köfte aldı, mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Eskişehir'de yaşayan Ender Ertekin, işsizdi ve akşam saatlerinde gittiği köfteci dükkanında işyeri sahibi Mustafa Kutlay'dan "Param yok" diyerek ekmek arası köfte istedi.


Mustafa Kutlay'ın "Parayı almadan köfte veremem" demesi üzerine Ender Ertekin belinden satır çıkararak "Vermezsen elini ayağını keserim" diye tehdit etti. Ender Ertekin, iki ekmek arası köfteyi alıp işyerinden uzaklaştı.


İşyeri sahibi Mustafa Kutlay, olayın ardından polisi arayarak şikayetçi oldu. Polisin yakaladığı Ertekin mahkeme tarafından tutuklandı.


Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 Mart 2007 tarihinde meydana gelen olayın karar duruşması bugün yapıldı.


Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme Ender Ertekin'i satırla gasp suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından gasp edilenin maddi değerinin azlığı nedeniyle ceza 6 yıla, son olarak da sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak 5 yıla indirildi.

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