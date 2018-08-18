Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ağustos (DHA) – Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti.

İsviçre merkezli Kofi Annan Vakfı’ndan yapılan açıklamada Gana doğumlu Birleşmiş Milletler yedinci genel sekreteri Annan’ın kısa bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybettiği doğrulandı.

BM’in başına gelen ilk siyahi Afrikalı unvanını taşıyan ve 1991 yılından itibaren beş yıl boyunca BM’deki görevini sürdüren Annan ayrıca 2001 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.