Koeran Times: Güney Kore Merkez Bankası kendi kripto para birimini piyasaya sürebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Güney Kore Merkez Bankası, gelecek ay kripto para birimlerine ilişkin yayınlayacağı raporda bankanın bir \"merkez bankası dijital para birimi\" (CBDC) çıkarabileceğini açıkladı.

Korean Times’da yer alan habere göre, açıklamada, Güney Kore Merkez Bankası’nın kripto para birimleri incelemesinin “ilk aşamalarında” olduğu belirtilirken, bankanın kendi kripto para birimini piyasaya çıkarabileceği de yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi: “Dijital para birimlerinin ülkenin finansal sektörünü ne yönde etkilediği ve bir merkez bankası kripto para biriminin piyasa sürülmesi özel bir görev komitesi tarafından Ocak ayından beri inceleniyor. Bu konu hakkındaki gelişmeleri Haziran ayında açıklayacağız.”