Kodek, Avrupa ikincisi bayan halterciyi altınla ödüllendirdi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)



AMASYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası\'nda 48 kiloda Avrupa ikincisi olan Amasyalı Rabia Aslıhan Demir’i altın ile ödüllendirdi.

İtalya\'nın Milano kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 48 kiloda mücadele eden Rabia Aslıhan Demir, Avrupa ikincisi oldu. Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek de milli sporcuyu makamında kabul ederek altın ile ödüllendirdi. Sporcuyu, İl Müdürü Kodek’i ziyaretinde babası Selim Demir, annesi Ayşe Demir ve eski milli güreşçi olan ağabeyi Ramazan Demir de yalnız bırakmadı.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Kodek, \"Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 48 kiloda koparmada 59 kilo ile gümüş, silkmede 71 kilo ile gümüş ve toplamda 130 kilo ile Avrupa ikincisi olan sporcumuz Rabia Aslıhan Demir ile gurur duyuyoruz. Elde ettiği başarı ile önce ülkemizin daha sonra da ilimizin göğsünü kabarttı. Yıldızlar kategorisinde böyle bir başarıya imza atan kızımızın ileriki senelerde gençler ve büyüklerde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Sporcumuzun başarısında başta antrenörleri olmak üzere ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü olarak bizler de küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde her branşta başarılı olabilmek için sporcularımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz\" dedi.



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