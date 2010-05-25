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Kültür-Sanat

Kodak'tan Altın Koza'ya Destek

17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na Kodak, özel bir ödülle destek veriyor.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na Kodak, özel bir ödülle destek veriyor.


Bu yıl 7 – 13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılacak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması kapsamında Kodak, sinemaya gönül vermiş öğrencileri, piyasa değeri yaklaşık 9.000 TL. olan özel bir ödülle destekleyecek.


Yarışmada verilecek “Kodak Özel Ödülü” kapsamında, ödül kazanan öğrenciye 1 hafta süre ile 16mm kamera ve standart lens paketi,20 kutu 16mm film ve bu filmlerin ücretsiz yıkaması sağlanacak.


Her yıl Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na öğrenimlerine ülkemizdeki iletişim ve güzel sanatlar fakültelerinin  sinema – televiyon bölümlerinde devam eden öğrenciler katılabiliyor.


Filmler, deneysel, kurmaca, canlandırma ve belgesel olarak 4 dalda değerlendiriliyor.
Festivalin yoğun ilgi gören bölümlerinden biri olan yarışmaya bu yıl ülkemizdeki çeşitli üniversitelerden 4 dalda toplam 113 film başvurdu. Ön Değerlendirme Kurulu’nun yaptığı çalışma sonucu bu filmlerden deneysel dalında 7, kurmaca dalında 10, canlandırma dalında 8 ve belgesel dalında 7 tanesi jüri önüne çıkmaya değer görüldü.


Yarışmanın jürisi, animasyon yönetmeni Ersin Soyer, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, sinema yazarı Fırat Yücel, oyuncu Mert Fırat ve yönetmen İnan Temelkuran’dan oluşuyor.


Yarışmada ödül alan filmler, 12 Haziran 2010 tarihinde yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.


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Bersay İletişim Danışmanlığı

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Mehmet Sinlenmez 0212 337 52 59 0554 886 14 64  mehmet.sinlenmez@bersay.com.tr
www.altinkozafestivali.org.tr

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