Kod yazmak bilgisayar oyunu oldu

Cumhuriyet yazarı Murat Birsel, bilgisayarda kod yazmayı bilen kişilerin işsiz kalmasının söz konusu olmadığını ileri sürerken, kod yazmayı oyun haline getiren www.code.org/mc sitesinin çocukların program dilini oynayabileceğini söyledi.

Birsel’in Cumhuriyet’te “Bu sayfa hayatınızı değiştirecek” başlığıyla yayımlanan (15 Aralık 2015) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İddialı bir başlık olduğunun farkındayım, ama emin olun bugün burada vereceğim bilgilerle gençlere yepyeni bir hayatın kapısını aralıyoruz. Bilgisayar programlamanın, kod yazmanın ilk adımını atmaktan bahsediyorum. Kod yazan insan Türkiye’nin şu anda, orta ve uzun vadede en büyük ihtiyacı. Kod yazmayı öğrenen bir gencin işsiz kalması söz konusu değil. Ve ihtiyaç öyle bir boyuta geldi ki bilgisayar devleri (bu örnekte Microsoft), bilgisayar oyunu başından kalkmayan çocuklara programcılığı öğretmek için kod yazmayı oyun haline getirdi. Bir tür bilgisayarcılık oynarken gerçek anlamda bilgisayar programlamayı öğreniyorlar. Altı yaş üstü bütün çocuklar deneyebilir. Yani belki sizin değil, ama çocuğunuzun, torununuzun, kardeşinizin hayatını bu yazının sizi götüreceği yere giderek değiştirebileceksiniz. Adresi hemen vereyim: www.code.org/mc

Bu sayfaya gittiğinizde ünlü “Minecraft” oyunun logosu onun hemen altında “saat kodu” yazan bir kutu var. “Şimdi dene” yazısını tıkladığınızda “kodlar dünyasına giriyorsunuz”. Önce karşınıza bir video geliyor, İngilizce ama Türkçe altyazılı, onu izleyin, işin basit olduğunu göreceksiniz. Gerçi videodaki sunumda kullanılacak komutlar İngilizce yazıyor olacak, bir ihtimal “Bizim çocuk bunu nasıl anlayacak” diye endişe edeceksiniz. Etmeyin, çünkü sadece video İngilizce, video bitince kodlar bölümünde her şeyin Türkçe yazdığını keyifle fark edeceksiniz. Yani vazgeçmeyin bekleyin...

Ben denedim, çok eğlendim ve bilgisayar programlamayı oyuna çevirip altı yaşında çocuğa öğreten zekâya şapka çıkardım.

İşi bir kademe daha yükseltmek isterseniz, gerçek bir program yazma okulu olan (internet üzerinden ve ücretsiz) www.acikakademi. com adresini mutlaka ziyaret edin.

Ve eninde sonunda mutlaka karşınıza çıkacak muazzam bir kapıya da buradan değinmezsek haksızlık etmiş oluruz: www.code.org Bütün bu adresler sadece oraya ulaşanları değil, Türkiye’nin geleceğini değiştirecek ve bileğini güçlendirecek hiç şüpheniz olmasın. İlk başta verdiğim “Kod saati” adlı programlamaya giriş uygulamasının ne kadar değerli olduğunun altını çizmek üzere birkaç örnek vermek isterim... Amerika Birleşik Devletleri’nde her üç öğrenciden biri “Kod saati” uygulamasına katıldı. Dünya çapında 180 ülkede, 40 dilde 100 milyondan fazla öğrenci programı denedi. Evet, yeni bir dünya kuruluyor ve o dünyada yer almanın yolu bu kapıdan geçiyor.

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