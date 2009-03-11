Kod adı: Zeynep

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanarak cezaevine giren Deniz Seki’yi yedi yıllık şoförü Mecit Çam yaktı. Ünlü şarkıcının şebeke ile haberleşirken ‘Zeynep’ kod adını kullandığı ortaya çıktı.



İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın planlı uyuşturucu operasyonunda, tutuklanan ünlü sanatçı Deniz Seki’yi etkin pişmanlık kanunundan faydalanarak her şeyi anlatan 7 yıllık şoförü Mecit Çam’ın yaktığı ortaya çıktı. Star'ın haberine göre; Çam, ifadesinde patronu Seki’nin uyuşturucu madde kullandığını ve çevresine de temin ettiğini belirtti.



Şenlendirici alıştırdı



Seki’nin şoförü Mecit Çam ifadesinde ‘Kızım kadar severim, bırak bu zıkkımı demişimdir. Hüsnü Şenlendirici ile beraber olduktan sonra hayatı tamamen değişmiştir. Ben Deniz Seki’nin uyuşturucu kullanımını Şenlendirici vasıtasıyla artırdığını düşünüyorum’ dedi.



50 telefon kaydı



Şebekenin kuryeliğini yapan taksi şoförü Abdullah Haner ile telefon görüşmesinde Seki’nin, kendisini ‘Zeynep’ diye tanıttığı belirlendi. Abdullah Haner’in kod isimle kendini tanımadığını farkedince ‘Deniz Seki ben’ diyerek kendini tanıtmak zorunda kaldığı kayıtlara yansıdı. Jandarma ekipleri, 50 ayrı telefon kaydını almayı başardı. Seki’nin uyuşturucu görüşmelerini bazen kendisinin bazen de şoförü Mecit Çam aracılığıyla yaptığı tespit edildi.

