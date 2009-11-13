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Kültür-Sanat

Koçyiğit, hangi yönetmenlerle çalışmak istiyor?

Türk sinemasının deneyimli oyuncularından Hülya Koçyiğit çalışmak istediği yönetmenleri açıkladı.

13 Kasım 2009 02:00

Türk sinemasının deneyimli oyuncularından Hülya Koçyiğit, "Hepsi birbirinden değerli ama hangi yönetmen derseniz, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Fatih Akın, Ferzan Özpetek gibi değerli yönetmenlerin filminde oynamak isterim" dedi.

Koçyiğit, teknolojik imkanlar ve sponsor destekleriyle Türk sinemasının başarı grafiğinin yükseldiğini söyledi.

Türk sinemasının artık Avrupa sinemalarıyla yarışacak düzeye geldiğini ifade eden Koçyiğit, "Bugün teknolojik imkanlar var, sponsor destekler var, dolayısıyla teknik anlamda dünyayla yarışıyoruz ve çok değerli ödüller alıyoruz. Türk sineması her geçen gün güzel ürünler veriyor, daha da değerleniyor, ben gurur duyuyorum. Şu anda bir Türk filmi Avrupa'da gösterebiliyor, eskiden teknik alt yapı eksikliği nedeniyle gösterilemiyordu" dedi.

Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Gençler son derece şanslı ve başarılılar. Son dönemde yıldızı parlayan sinema ve dizi oyuncularını başarılı buluyorum ama (şununla, bununla filmde oynarım) diye bir ayrım yapmam, hepsi birbirinden değerli ama hangi yönetmen derseniz, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Fatih Akın, Ferzan Özpetek gibi değerli bir yönetmenin yöneteceği bir filmde oynamak isterim" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit, son günlerde dizilerde ön plana çıkan entrika ve ihanet senaryolarının da arz taleple ilgisi olduğunu belirtti.

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