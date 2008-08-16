Koçuyla beraber çalışıyor

Sakatlığı yüzünden futbol sahalarına erken veda eden İlhan Mansız, futbolun ardından başladığı dizi oyunculuğunda başarılı olabilmek için devlet sanatçısı Turgay Tanülkü'den ders almaya başladı.



TRT için çekimleri yapılan 'Dalgalkıran' dizisindeki rolü için Mansız'a her türlü yardımı yapacağını belirten Manisa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Turgay Tanülkü, Mansız'ın futbol yaşamında gösterdiği başarıyı, dizi çekimlerinde de göstereceğine inandığını söyledi. İlhan Mansız da koçu Turgay Tanülkü'den öğrendikleriyle oyunculuğunda ilerleme kaydederek iyi noktalara gelmek istediğini belirtti.

