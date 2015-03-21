Koç'un kazandığı dev ihaleden vazgeçmesinin perde arkasında neler var?

Koç Grubu aylar süren bekleyişin ardından yürütmeyi durdurmayı kararı kaldırılmayınca Kalamış Marina’dan vazgeçti. Aynı gün Özelleştirme İdaresi’nin Marina’nın yeni planını Resmi Gazete’de yayınlaması ise ‘zamanlaması manidar’ yorumlarına neden oldu.

Kalamış Marina’yı 1998’den bu yana işleten Koç Grubu geçen yıl mayıs ayında yapılan ihaleyi de 664 milyon doları vererek 30 seneliğine almıştı. Ancak Koç Grubu önceki gün sürpriz bir açıklama yaptı ve bu hakkından vazgeçtiğini açıkladı. Koç Holding, KAP’a yaptığı açıklamada marinanın imar planıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmadığına vurgu yapıyordu. Özetle, ‘664 milyon doları verip imzayı atsam bile marinayı bu karar varken işletemem’ demişti. Peki bu karar bir günde mi alındı, perde arkasında neler yaşandı?

Bir gelişme olmadı

Hürriyet'ten Elif Kurgu'nun haberine göre, kriz geçen yıla, ihalenin hemen sonrasına kadar uzuyor. Koç Grubu ihaleyi kazanır kazanmaz, birkaç gün sonra Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava neticesinde ‘yürütmeyi durdurma kararı’ ile karşı karşıya kalmıştı. Özelleştirme İdaresi’nin de beklemediği bu karar Koç Grubu’nu da şaşırttı. O günden bu güne Yeni İmar Tasarısı’yla birlikte yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını beklemeye başladılar. Koç Grubu, bu süreçte konuyla ilgili açıklamaları yine KAP’a yaptı. 27 Temmuz’da yapılan açıklamada ihalenin kazanıldığı hatırlatılarak marinanın işletme hakkının Koç Holding’in iştiraki TEK Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turiz Tesisleri A.Ş. verilmesinin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından da onaylandığı vurgulandı.

Ancak bu açıklamadan sonra da bir gelişme olmadı. Onaya rağmen yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle imzalar atılamadı. Koç Grubu 2 Ekim 2014 tarihinde de yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da, ‘Sözleşmenin devri için davet edilmesinin beklenildiği’ söylendi.

İki açıklama sıfır sonuç

2 kez özel açıklama yapan ve yanıt alamayan Koç Grubu, son olarak 19 Mart akşamı daha önce yaptığı bu iki açıklamayı da işaret ederek ‘işletme hakkı devri sözleşmesi’nden vazgeçtiğini açıkladı. Ancak bu işin en büyük sürprizi Özelleştirme İdaresi’nden geldi. Koç Grubu’nun KAP’a yaptığı açıklamadan saatler sonra Özelleştirme İdaresi yeni imar planını açıkladı. İşte bu zamanlama manidardı. Koç Grubu’nun aylar süren beklentisine rağmen Özelleştirme İdaresi konuyla ilgili en önemli adımı ‘iş bittikten sonra’ atmıştı. Aslında Özelleştirme İdaresi’nin attığı bu adım sorunları gidermiyor. Çünkü işin bir tarafında Kadıköy Belediyesi var. Yeni plana da itirazları olabilir. Ben dün bu konuyu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na sordum. Nuhoğlu, ‘Bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Biz de Kalamış bölgesinin modern bir hale gelmesini, yenilenmesini istiyoruz’ dedi. Görüştüğümüz sırada Özelleştirme İdaresi’nin yeni imar tasarısının henüz kendilerine ulaştırdığını ve inceleme fırsatı bulamadıklarını söyleyen Nuhoğlu, ‘Biz kendi görüşümüzü hazırlayacağız. Yeni planın ayrıntılarını değerlendireceğiz. Koç Grubu ülkemizin önde gelen gruplarından biri. Bu bölgeyi kendilerinin en iyi şekilde yapacağına da inanıyoruz’ dedi.

ÖİB acele etti

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ‘Dava benim belediye başkanlığım döneminde açılmadı. Daha önceki yıllarda açılmış ve devam ediyordu. Özelleştirme İdaresi bu davanın sonuçlanmasını beklemeliydi ancak öyle olmadı. Dava sonuçlanmadan ihale açıldı. Acele davranıldı. Sonuç beklenseydi ihaleyi alan Koç Grubu da bu yolu izlemezdi. Onlar ihaleyi aldıkları için konuyu yakından takip etme haklarını kullanıyorlar’ dedi. Başkan Nuhoğlu Koç Grubu’nun ihaleyi almasından sonra onlarla hiçbir temaslarının ve görüşmelerinin de olmadığını, dava sürecinin de devam ettiğini anlattı.

Ağaoğlu istekli

Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Özelleştirme İdaresi yeni plana hukuki bir itiraz gelmezse mevcut ihale süreci devam edecek. İdare, öncelikle Koç Grubu’nu davet edecek. Koç’un ancak hukuki süreçteki sorunlar biterse imza atması bekleniyor. Koç ‘ben yokum’ derse ikinci sırada 654 milyon dolarlık teklifle Safi Grup var. Dün kendileriyle konuşmak istedik. Ancak sessiz kaldılar. Üçüncü sıradaki Ali Ağaoğlu-Yılport var. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve sıranın kendilerine gelmesi durumunda değerlendirme yapacaklarını belirten Ağaoğlu, “İlk sunduğumuz rakam üzerinden teklifimiz geçerli. Zaten 10 milyon dolarlık teminatımız Özelleştirme İdaresi’nde bulunuyor. Net bir yanıt vermek için erken ama ister Koç yapsın isterse biz, o fare yuvasının şehire kazandırılması şart” dedi. Özelleştirme İdaresi’nin zamanlaması manidar adımı iptal edilen Karayolları ihalesi sonrasında Koç Grubu’na vurulan ikinci özelleştirme darbesi gibi duruyor. İdare’nin bundan sonra atacağı adımlar, Koç Grubu’nun Marina’dan gerçekten dışlandığını mı, yoksa hala oyun planının içinde tutulduğunu mu gösterecek.