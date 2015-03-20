Koç kazandığı dev ihaleden vazgeçti!

Koç Holding, Mayıs 2014’te yapılan ihalede 664 milyon dolar ile en yüksek teklifi vererek 30 yıl süre ile işletme hakkını kazandığı, Türkiye’nin en büyük marinası olan Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkından vazgeçtiğini açıkladı.

Koç Holding’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, Kalamış Yat Limanı’nın imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının halihazırda kalkmamış olması nedeniyle ihale şartnamesinin İmar Planı başlıklı 19. maddesi kapsamında Tek ArtKalamış’ın işletme hakkı devri sözleşmesinin imzalanmasından vazgeçme kararının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) bildirildiği belirtildi.

Sefer Yüksel'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, açıklamada, ÖİB’nin daha önce, Kalamış Yat Limanı’nın imar planı için yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle ilgili sürecin tamamlanmasını müteakiben, işletme hakkı sözleşmesi için Koç’un bağlı ortağı Tek Art Kalamış’ı işletme hakkı devri sözleşmesi için davet etmeyi planladığı da hatırlatıldı.

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