Rahmi Koç: Babam demokratikti, kardeşlerimle doğumlarımız bile aynı odada, aynı ebeyle oldu

Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç, ölümünün 19. yılında anılıyor. Babasının demokratik idare tarzını çocukları için de uyguladığını söyleyen Rahmi Koç, “Bizler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Doğumlarımız bile Ankara’daki bağ evinde aynı ebe hanım ile aynı odada olmuştur” dedi.

Koç Holding’in kurumsal dergisi Bizden Haberler’in şubat sayısı Vehbi Koç için özel bir içerikle hazırlandı. Vehbi Koç’un iz bırakan özelliklerini ve hatıralarını, Koç ailesinin anılarından derledi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç

Vehbi Bey, aile birliğine çok önem verirdi. Demokratik idare tarzını, biz çocukları için de uygulamış, bizler arasında hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. Hatta doğumlarımız bile Ankara Keçiören’deki bağ evimizde aynı ebe hanım ile aynı odada olmuştur. Aynı eğitimleri almışızdır. Bana dediklerini bazen yaptık, bazen yapmadık. Kendisi de kararlarımız ile her zaman mutabık olmayabilirdi ama saygıyla karşılardı. Her sabah saat 08.30’da kendisini telefonla arardım. Telefonda çok konuşmayı sevmezdi. Hatırını sorardım, talimatlarını alırdım ve telefon hemen kapanırdı. Şimdi aynı şekilde Mustafa, beni arar, telefonda dertleşiriz, fikir alışverişinde bulunuruz, aynen babamın bana yaptığı gibi, ben de ona bazı konulardaki fikirlerimi söylerim ama karar, tamamen senindir, derim. Her konuda fevkalade disiplinliydi, sigara içmesinden, uyku saatine; yürüyüşünden, tasarrufa kadar… Lüzumsuz masrafa tahammülü yoktu. Bunun sebebi de birçok varlıklı ailenin sıfıra indiğini gördüğündendi. Ayağını, yorganından, bir metre kısa uzatırdı. Yaşam felsefesini özetlerken de bunu vurgulamıştır: “En lüks hayatı yaşayabilir, en lüks yerlerde oturabilir, en lüks arabalara binebilirdim. Bunların hiçbirini yapmadım. Çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma kötü örnek olmak istemedim. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık hissine hiç kapılmadım. Hayata bir daha gelsem, yaptıklarımı aynen tekrarlar ve devam ettiririm.” İş felsefesi de, “Ben alacaklarımı, alamayabilirim fakat borçlarımı, son kuruşuna kadar ödemeliyim” idi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç

Vehbi Bey’in bize emanet ettiği topluluk her köşesinde onun izlerini taşıyor. Onun bizlere aşıladığı ve damarlarımıza işleyen memleket sevgisi, çok çalışma gayreti, kurumsallaşmaya verdiğimiz önem, üstün iş ahlakı, hep daha iyi olma tutkusu, ülkemize ve insanlığa faydalı olma düsturu yolumuza ışık tutmaya devam ediyor.

Anılarından derlenerek Rıdvan Akar tarafından kaleme alınan “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” kitabında Suna Kıraç şöyle diyor:

Ben annemin sakin suları yerine “Babasının kızı” denilmesine yol açan fırtınalı bir denizde yaşadım. Gönlünüzce değil, Vehbi Koç’un kızı olarak yaşamanız gerekiyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer M. Koç: Dedemiz Vehbi Bey başarılı bir işadamı olmasının yanı sıra toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk düştüğüne inanan gerçek bir hayırseverdi. 95 yıllık ömründe yaptığı hizmetlerin en önemlilerinden biri de Türkiye’deki ilk özel vakfı kurması ve bu alanda öncülük etmesiydi.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel

Babam Vehbi Koç, yalnızca iş yaşantısı ile değil, geleneklere bağlılığı, yüksek değer ölçüleri ve düzgün aile yaşantısıyla da bizler için hep önemli bir örnek teşkil etti. Babam kadar disiplinli olamasak da ortam ve zamana göre samimiyetle nasihatlarını uygulamaya çalıştık. Hayatı boyunca gireceği her işi detaylıca incelemeyi prensip edinmişti. Ne ben ne de kardeşlerim maddi gücümüz son derece yerinde olmasına rağmen şımartılarak büyütülmedik.