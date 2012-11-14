Koçun çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde 90 kilogram ağırlığındaki koçun çarptığı iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, koçun da gözetim altına alındığı belirtildi.



Çal ilçesine bağlı Bayıralan köyünde, besledikleri koçun darbelerine uğrayan 2 yaşlı kuzenini yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bayıralan köyünde, halasının oğlu Ömer Deda'nın (75) yanında yaşayan Fatma Çıtak (76), otlattığı koyun sürüsünü eve getirmesiyle, sürü içerisinde yer alan koçun darbelerine maruz kaldığı bildirildi. Aldığı darbeyle yere yığılan kadına koçun, yerde de vurmaya devam ettiği ifade edildi.

Dayısının kızının yardımına koşan Ömer Deda da sakinleştirilemeyen koçun saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

Yerde yatan iki yaşlı kuzene vurmaya devam eden koçun, Ömer Deda'nın eşi Necla Deda ve komşular tarafından sakinleştirilmesinin ardından diğer koyunlarla birlikte ağıla alındığı ifade edildi.

Ağır yaralanan Çıtak ve Deda'nın, köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaralılardan Fatma Çıtak'ın kaldırıldığı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde, Ömer Deda ise Servergazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Olayda hayatını kaybeden Fatma Çıtak'ın, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, Bayıralan köyünde toprağa verildiği belirtildi.



Koç gözetim altında



Olayda ölüm ve yaralamayla ilgili cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarmanın ekipleri ağılda ve olayın meydana geldiği çevrede incelemelerde bulunduğu ve koçun kafasındaki kan izlerinden örnek aldığı bildirildi.

Öte yandan, soruşturma bitene kadar koçun ağılında gözetim altında tutularak, kesimine müsaade edilmediği öğrenildi.

Bayıralan köyü muhtarı Mustafa Başkaya, yaptığı açıklamada, koçun daha önce de saldırgan davranış sergilediğini ve Ömer Deda ile Fatma Çıtak'a bu koçu kestirmelerini söylediğini ifade etti.