T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koçtaş, Koronavirüs nedeniyle mağazacılık hizmetini durduruyor

24 Mart 2020 00:03

Koçtaş, Koronavirüs'ün etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara vereceğini duyurdu.

Koçtaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Mağazacılık faaliyetleri harici diğer operasyonların İş Sürekliliği Planı çerçevesinde sürdürüleceği; bu dönemde online mağaza www.koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması üzerinden hizmet verilmeye devam edileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

koçtaşkoronavirüsönlem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24