Koçtaş, Koronavirüs nedeniyle kapattığı 51 mağazasını yeniden açıyor

Koçtaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müşterilerimizin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak ve ustalarımızın malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mağazalarımızda, hijyen ve temizlik standartları en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösteriyoruz.

"Covid 19'a karşı ‘Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve sizleri bekliyoruz. 4 Mayıs'ta görüşmek üzere."