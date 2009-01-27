T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Koç'tan Sabancı'ya transfer

Güler Sabancı, üniversitede Prof. Tosun Terzioğlu'ndan rektörlük bayrağını Prof. Nihat Berker'in alacağını açıkladı.

27 Ocak 2009 02:00

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitede Prof. Tosun Terzioğlu'ndan rektörlük bayrağını Prof. Nihat Berker'in alacağını açıkladı.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı, kurucu rektör olan Terzioğlu'nun 1997'den bu yana üniversitede görev yaptığını söyledi.

Sabancı, yaklaşık 1,5 yıl önce Terzioğlu'nun yerine atanacak rektörün seçimi için çalışmalara başladıklarını anlattı. Berker yeni görevine YÖK'ün onayının ardından başlayacak. Berker'in rektörlük görevini yaz aylarında yapılacak mezuniyet töreninin ardından devralması bekleniyor. Berker, 2007'de Koç Üniversitesi'nde 'yılın en iyi hocası' seçilmişti.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24