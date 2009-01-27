Koç'tan Sabancı'ya transfer

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversitede Prof. Tosun Terzioğlu'ndan rektörlük bayrağını Prof. Nihat Berker'in alacağını açıkladı.



Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı, kurucu rektör olan Terzioğlu'nun 1997'den bu yana üniversitede görev yaptığını söyledi.



Sabancı, yaklaşık 1,5 yıl önce Terzioğlu'nun yerine atanacak rektörün seçimi için çalışmalara başladıklarını anlattı. Berker yeni görevine YÖK'ün onayının ardından başlayacak. Berker'in rektörlük görevini yaz aylarında yapılacak mezuniyet töreninin ardından devralması bekleniyor. Berker, 2007'de Koç Üniversitesi'nde 'yılın en iyi hocası' seçilmişti.

