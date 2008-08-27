Koç.Net ADSL pazarında

Telekom operatörü Koç.net, bireysel iletişim pazarında "BİRİ" markası ile hizmet verecek.



BİRİ'nin tanıtıldığı basın toplantısında, birinci fazı 30 milyon dolar tutarındaki ve tüm Türkiye'yi kapsayan altyapı yatırımları ile "kaliteli, hızlı ve en yaygın" satış kanalına sahip alternatif ADSL hizmetinin sunulacağı kaydedildi.



BİRİ'nin aboneliklerde 24 ay taahhüt şartı koymadığı, kampanya dahilinde tüketicilerin BİRİ'ne ayda 14,90 YTL karşılığında Türkiye çapındaki 3 bin 500 Arçelik ve Beko yetkili satıcısı ile Koç.net çözüm ortaklarından abone olabilecekleri bildirildi.



Koç.net'in BİRİ'yle 2013'e kadar kendi altyapısına 236 milyon dolar yatırım yaparak abone sayısını 1,4 milyona yükseltmeyi ve alternatif telekom pazarından yüzde 35 pay almayı hedeflediği, BİRİ ile sunduğu ADSL hizmetini kendi altyapısı üzerinden sağladığı, ilk etapta 30 milyon dolar tutarında altyapı yatırımıyla kendi altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtildi.



Koç.net Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde aynı koşulları sağlayacak şekilde yatırım yapılarak yeni servislere gerekli altyapıyı sunmak gerektiğinin altını çizerek, Koç.net'in telekomünikasyon sektörüne uzun soluklu baktığı, bu bağlamda yatırımlarını ve gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.



"İstedikleri zaman abonelikten çıkabilirler"



BİRİ'yi sektördeki diğer ADSL hizmetlerinden farklılaştıran en önemli özelliklerinden birinin aboneliklerde 24 ay taahhüt şartı içermemesi olduğuna dikkat çeken Akarca, şunları kaydetti:



"Şu anda pazardaki mevcut ADSL abonelik paketlerinin tümü, abonelere sunduğu ücretsiz modem, kampanya süresince indirimli ücretler gibi avantajlar karşılığında 24 ay abone olma şartı getiriyor ve bu süre dolmadan önce abonelikten çıkmak isteyenler zorlu koşullarla karşılaşıyorlar. BİRİ, alışkanlıkları değiştirecek bir yenilik yaparak 24 ay abonelik şartını kaldırıyor. Abonelerimiz en iyi hizmeti verecek başka operatör varsa oradan hizmet alabilirler ve istedikleri zaman abonelikten çıkabilirler. 24 ay taahhüt şartı koymuyoruz."



Türkiye'de telekom sektörünün büyüklüğünün 15 milyar dolar, yıllık büyüme oranının yüzde 9 olduğuna işaret eden Akarca, Koç.net'in yüzde 31'lik pazar payıyla Türkiye alternatif telekom sektöründeki ilk 3 operatörden biri olduğunu, 2007 cirosunun 80 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2008 yılını yaklaşık 130 milyon dolar ciroyla sonlandırmayı planladıklarını bildirdi.



Koç.net'in cirosunun yüzde 75'ini Koç Topluluğu dışındaki müşterilerinden elde ettiğini belirten Akarca, Koç.net'in gelirlerinin yüzde 33'ünü Telecom Italia, British Telecom, KPN (Royal Dutch Telecom), Global Crossing ve Bezeq gibi dünya devleri ile olan işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ihracattan elde ettiğini, 2007 yılında 28 milyon dolar olan ihracat gelirini bu yıl 34 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Dakika ücretinin yerini sabit ücret alacak"



Mehmet Ali Akarca, 2004'te alternatif operatörlere açılan şehirler arası ve uluslararası görüşmelerin oluşturduğu pazarın büyüklüğünün şu anda yaklaşık 400 milyon dolar olduğuna değinerek, Türkiye'de şehir içi telefon görüşmelerinin rekabete açılmasıyla önemli gelişmeler yaşanacağını, 2010 yılında pazarın büyüklüğünün 2 milyar dolara, alternatif operatörlerin pazar payının yüzde 25'e çıkacağını, 2013 yılında ise yüzde 35'e çıkacağını öngördüklerini kaydetti.



Şehir içi görüşmelerin rekabete açılmasıyla tüketicilere çok daha fazla avantajlar içeren paketler sunabileceklerini vurgulayan Akarca, örneğin ADSL ve ses hizmetini aylık sabit bir ücret karşılığında alan tüketicinin ne kadar süre konuşursa konuşsun yalnızca sabit ücreti ödeyeceğini, "bu ay çok konuşursam yüklü telefon faturası gelir" korkusu yaşamayacağını ifade etti.



Akarca, "özetle, dakika ücretinin yerini sabit ücret alacak. Tüketicilere çok daha avantajlı ürün paketleri sunabileceğiz. Daha ileriki aşamada bu hizmetlere IPTV ve örneğin tüketicinin aynı telefonu evde ev telefonu, dışarıda cep telefonu olarak kullanabildiği mobil hizmetler eklenecek. Tüketici, tüm bu hizmetlerden tek faturayla faydalanabilecek. Koç.net, bu hizmetlerin hepsini verecek" dedi.



Verilen bilgiye göre, BİRİ ADSL kampanyasında, fiyatlara KDV ve OİV dahil iken, stoklarla sınırlı kampanya 30 Eylül 2008 tarihine kadar geçerli olacak. Abone, 2 ay boyunca kampanya aylık ücret üzerinden ödeme yapacak. Kredi kartı ile ödeme yapmayı kabul eden aboneler indirimli tarifelerden 1 ay fazla yaralanma hakkı kazanacak ve depozito ücreti alınmayacak.



Limitli paketlere abone olan müşterilere faturalanacak aylık toplam ücret, aynı hızdaki limitsiz paketin aylık ücretinin yüzde 25 fazlasını aşamayacak. İlk ay tüm limitli paketler limitsiz olacak. Konuş-öde şeklinde avantajlı tarifeler, yüzde 30 ile 80 arası indirimli görüşme imkanı sağlayacak.