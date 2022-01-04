"Koçlarım, dini inançlarıma rağmen bana zorla domuz etli pizza yedirdi": Öğrenciden eski okuluna 12 milyon dolarlık tazminat davası

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ABD'nin Ohio eyaletinde bir lise öğrencisi, eski okulundan ve spor koçlarından kendisine zorla domuz etli pizza yedirttikleri gerekçesiyle davacı oldu.

Mahkeme belgelerinde KW, İbrani-İsrailli inancına sahip olduğunu; bu sebeple domuz ürünlerini tüketmediğini ifade etti. KW, koçlarının bunu bilmesine rağmen kendisine antrenman kaçırdığı için zorla domuz etli pizza yedirdiğini iddia etti.

Şikayete göre KW, omuz sakatlığı nedeniyle idmanı kaçırmıştı.

KW, olay meydana geldiğinde iki buçuk yıldır okulun Amerikan futbolu takımında oynadığını ve koçlarının diyetinden haberdar olduğunu, spor salonunun ortasında kendisine zorla pizza yedirmeye çalıştıklarında da koçlarına tekrar dini inançları nedeniyle domuz eti yiyemediğini bildirdiğini söyledi.

Şikayete göre koçlar, KW'nin pizzadan et parçalarını ayırmasına izin verdi, ancak üzerinde domuz yağı kalmasına rağmen öğrencilerine pizzayı yememesi durumunda onu takımdan atacaklarını söyledi.

KW ve ailesi, okul bölgesi yönetimi ve koçların 12 milyon dolar tazminat ödemesini istiyor. KW'nin olaydan sonra başka okula transfer olduğu belirtildi. 7 koç ise okuldan kovuldu.