Köçekler için kavga eden yeniçeriler vardı

Osmanlı devrinde, bale gibi dramatik özelliği olan dansları sergileyen erkeklere ’köçek’, bunların biraz kartlaşmışına ’tavşan’ denirdi.



Eski devirlerde köçekler çeşitli dedikoduların odağı oluyordu. Evliya Çelebi, bunları anlatırken, "Yetmiş tastan feleğin çemberinden geçmiş", "Afitap misali rakkaslar" gibi deyimler kullanıyordu.



Zengin kimselerden, bunların uğruna bütün varlıklarını döküp saçanlar oluyor, yeniçeriler arasında kanlı bıçaklı kavgalar çıkıyordu. Bir görüşe göre Sultan Mahmud’un koyduğu yasaklar üzerine Mısır’a Mehmet Ali Paşa’nın yanına kaçmışlar, bir başka görüşe göre 1857 tarihli bir kanunla bunların oyunu yasak edilmişti.

