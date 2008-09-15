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Yaşam

Köçekler için kavga eden yeniçeriler vardı

Evliya Çelebi’nin kitabında köçekler yüzünden, kimi zenginlerin tüm varlıklarını döküp saçtıkları, yeniçerilerin ise kanlı bıçaklı kavgalar

15 Eylül 2008 03:00

Osmanlı devrinde, bale gibi dramatik özelliği olan dansları sergileyen erkeklere ’köçek’, bunların biraz kartlaşmışına ’tavşan’ denirdi.

Eski devirlerde köçekler çeşitli dedikoduların odağı oluyordu. Evliya Çelebi, bunları anlatırken, "Yetmiş tastan feleğin çemberinden geçmiş", "Afitap misali rakkaslar" gibi deyimler kullanıyordu.

Zengin kimselerden, bunların uğruna bütün varlıklarını döküp saçanlar oluyor, yeniçeriler arasında kanlı bıçaklı kavgalar çıkıyordu. Bir görüşe göre Sultan Mahmud’un koyduğu yasaklar üzerine Mısır’a Mehmet Ali Paşa’nın yanına kaçmışlar, bir başka görüşe göre 1857 tarihli bir kanunla bunların oyunu yasak edilmişti.

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