Koç/Çakıroğlu: Türkiye'deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Koç Holding’in Boston Consulting Group işbirliği ile KoçSistem altında oluşturduğu KoçDigital lansmanında konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, \"KoçDigital ile Türkiye\'deki dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz\" dedi.

KoçDigital lansmanı Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ev sahipliğinde, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ve BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan başta olmak üzere Koç Topluluğu Şirketleri’nin yöneticileri ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.

KoçDigital ile küresel olarak yeni tanınan blockchain, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka gibi teknolojilerin katma değer sağlayarak küresel dijital değişime ayak uydurmayı hedeflediğini belirten Çakıroğlu, lansmanda yaptığı açılış konuşmasında şöyle konuştu:

\"S&P 500\'de kalma süresinin 14 yıla düşmesi bekleniyor\"

\"Şu an küresel olarak büyük bir dijital değişime tanık oluyoruz ve bu değişimin etki alanı son yıllarda genişledi.

\"Bu değişim bir yandan çok önemli fırsatlar getiriyor ama diğer yandan da bu değişimi anında fark edemeyen veya yeterince hızlı bir şekilde adapte olamayan şirketler için de önemli tehditler barındırıyor.

\"İlk olarak 1955 yılında yayınlanan Fortune 500 listesinde 2017’ye gelindiğinde ilk listeden yalnızca yüzde 12’sinin söz konusu listede kalmayı başarabildiğini görüyoruz.

\"Washington Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut listedeki şirketlerin de yüzde 50’sinin değişeceği bekleniyor.

\"Benzer bir örnek S&P 500’de de yer alıyor. S&P 500 listesinde şirketlerin ortalama kalma süresi 1965 yılında 36 yıl iken 2026 yılı için yapılan projeksiyona göre şirketlerin listede kalma süresinin ortalama 14 yıla düşmesi bekleniyor.\"

\"Ekonomiye 10 milyar lira değer yaratma potansiyeli\"

Boston Consulting Group ile işbirliği yaparak \"Koçdigital\"i kurduklarına işaret eden Çakıroğlu, \"Koçdigital gelişmiş veri analitiği de nesnelerin interneti konularında nitelikli insan kaynağı ile şirketlerin çözüm ortağı olacak\" dedi ve ekledi:

\"Koçdigital’in önümüzde beş yılda Türkiye ekonomisine 10 milyar lira seviyesinde değer yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz; ancak, belirtmeliyim ki bizim yolumuz yalnızca Türkiye ile sınırlı değil.

\"Sunacağımız hizmetleri Türkiye dışındaki coğrafyalara da taşıyarak ülkemizin teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. KoçDigital ile Türkiye’deki djital dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz.\"

2020 yılında 2.4 trilyon dolarlık yeni teknoloji yatırımı

Sözlerini, \"Dünya Ekonomik Forumu’nun dijital dönüşüm raporuna göre dünyada gelişmeyi ve verimliliği hızlandırmak için yeni teknolojilere yapılan özel sektör yatırımlarının 2020 yılında 2.4 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor\" diye sürdüren Çakıroğlu, \"Bu yatırımın yaklaşık yüzde 42’si olmak üzere çok büyük bir kısmının IoT uygulamalarına ve buna bağlı olarak veri analitiğine yönlendirilmesi bekleniyor. Aynı araştırmaya göre dijital dönüşümün önümüzdeki 10 yıl içerisinde küresel iş dünyası tüketici ve toplum açısından 100 trilyon dolar seviyesinde değer yaratacağı bekleniyor\" dedi ve ekledi:

\"Dijital dönüşüm konusunda bir taraftan bu yatırımlar yapılırken diğer taraftan Avrupa ve Amerik’da Haziran’da yapılan ve 1900 şirketi kapsayan bir araştırmaya göre şirketlerin sadece yüzde 25’inin dijital lider olarak tanımlanabileceği, yüzde 33’ünün ise dijital dönüşümde tamamen geride kaldığı ortaya kondu.\"

\"Başarı unsurunun da gelişmiş insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz\"

Dijital çağda hem ülkeler hem de şirketler için rekabet avantajının, veriye dayalı strateji ve karar alma, eşsiz müşteri deneyimi yaratma, teknolojide öncülük ve yetişmiş insan kaynağının kesişim alanında ortaya çıkacağının altını çizen Çakıroğlu, \"Ülkemizin de küresel çapta rekabet gücünü arttırması ve ekonomik gelişimini hızlandırması için dünyadaki dijital dönüşüm fırsatlarından en üst seviyede faydalanması gereklidir\" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Gerek ülkemizde gerekse şirketlerimizde dijital dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için en önemli başarı unsurunun da gelişmiş insan kaynağı olduğunu düşünüyoruz.

\"Bu çerçevede KoçDigital bünyesinde hayata geçecek olan akademinin de altını çizmek istiyorum. KoçDigital Akademi BCG’nin bilgi birikimiyle ileri analitik ve IoT başta olmak üzere teknoloji alanı için nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak.

Tamer Haşimoğlu: KoçDigital ülkemizde iş yapış şekline de yenilik getirecek

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu da lansmanda yaptığı konuşmada, KoçDigital’in iş modeli ile yaratacağı avantajlara dikkat çekerek şöyle devam etti:

\"KoçDigital müşterileri, hem KoçSistem hem de BCG ekiplerinin uzmanlığından faydalanacak. Bu sayede problemlerin teşhisi, çözümü ve uygulama aşamalarında çok önemli değer yaratacağımıza inanıyoruz.

\"Burada önemli olan, KoçDigital’in sunduğu çözümleri yalnızca danışmanlık hizmeti gibi vermemesi, uygulama aşamasında da tüm bileşenleriyle müşterisinin yanında yer alarak, çözümleri birlikte hayata geçirmesi.

\"İşbirliğimiz çerçevesinde KoçDigital’in sadece Türkiye’deki firmaların değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki firmaların da ‘IoT’ ve ‘İleri Analitik’ konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada çözüm ortağı olmak üzere konumlanması.

\"Burada kendimize koyduğumuz nihai hedef, ülkemizin bu alanda teknoloji ihracatçısı durumuna gelmek. Türkiye’de iş yapış şekline yenilik getireceğini düşündüğüm ‘Başarı odaklı değer paylaşımı’ndan bahsetmek istiyorum.

\"Müşterilerimize bir seçenek olarak sunulacak bu modelde; KoçDigital sunduğu hizmetler karşılığında, yaratılan katma değer ortaya çıktıkça bir gelir elde etmeyi öngörüyor.\"

Christoph Schweizer: BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline olan güvenimiz tam

BCG Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu Başkanı Christoph Schweizer ise The Boston Consulting Group (BCG) olarak müşterilerine tüm dijital dönüşüm yolculukları boyunca yardımcı olduklarını belirterek şöyle konuştu:

\"Müşterilerimize, dijital çağda kendilerini geliştirmeleri için uzman ekiplerimiz, özel hizmetlerimiz ve müşterilerimize özel geliştirdiğimiz yöntemlerimizle önemli bir katkı sağlıyoruz ve çarpıcı başarı hikâyeleri yaratıyoruz.

\"Türkiye’nin bölgesinde dijital dönüşümde öncü olmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz.

\"Bu çerçevede, BCG olarak Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve Türkiye’deki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

\"Bu bağlamda, İleri Analitik ve Nesnelerin İnterneti çözümleriyle müşterilerimizin dijital dönüşümlerini ortaklaşa yürütmek için Koç Holding ve KoçSistem ile güçlerimizi birleştirdik.

\"Amacımız, Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu gibi komşu bölgelerde de İleri Analitik, Nesnelerin İnterneti ve diğer dijital yetkinlik alanlarında önde gelen güç olmak.\" (Fotoğraflı)