Koç/Çakıroğlu: Ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Türkiye\'de her sektörde büyük yatırım fırsatları olduğunu gördüklerini vurnguladı ve \"Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz\" dedi.

Koçtaş\'ın, İstanbul’daki 12., Türkiye’deki 42. mağazası Emaar Square Mall’da, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu’nun katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Emaar Koçtaş mağazasının açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya çalışıyoruz. İnovasyona, teknolojiye, Ar-Ge’ye, marka sahipliğine büyük önem veriyoruz.

\"Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz, her sektörde büyük yatırım fırsatları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizde ara vermeden, kararlılık ve cesaretle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

\"Bu inançla Topluluk olarak, son 5 yılda kombine bazda 30 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik; aynı dönemde 10 bin kişinin üzerinde ilave istihdam sağladık. Çalışan sayımız 95 bini aştı.

\"Şirketlerimiz ülkemizin ihracatına her yıl daha fazla katkı yaparak liderliklerini sürdürüyorlar. Bugün de yeni bir mağaza yatırımımızın açılış töreni için bir aradayız.

\"Koçtaş; Topluluğumuzun kurucusu Merhum Vehbi Koç’un ilk şirketlerinden biri. Doksanlı yılların sonlarına kadar toptan inşaat malzemeleri ticaretinde faaliyet gösterdikten sonra, 1996’da Bornova’da ilk mağazayla perakende ev geliştirme sektörüne adım attı.

\"Şimdi de farklı formatlardaki mağazaları ve dijital satış kanalları ile müşterilerine çoklu kanaldan hizmet sunuyor.\"

Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu da açılış töreninde yaptığı konuşmada, \"Koç Topluluğu’nun en köklü markalarından biri olan Koçtaş şirketimiz, perakendecilikte 20 yılı aşkın uzmanlığı ve 19 ilde 250.000 m2’ye yakın satış alanıyla ev geliştirme alanında tüketicilere en kaliteli ürün ve hizmetleri sunuyor. Bugün, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Emaar mağazası da, yaklaşık 5500 metrekarelik alanda 30 bin farklı ürün seçeneğiyle misafirlerimize oldukça geniş ve ferah bir alışveriş ortamı sunacak. Emaar mağazasının bir özelliği de Koçtaş’ın yeni format mağazalarının en güzel örneklerinden biri olması\" dedi ve ekledi:

\"Bu anlayıştan yola çıkarak Koçtaş mağazalarında müşterilerin alışveriş deneyimleri dikkate alınarak önemli bir dönüşüm ve değişim süreci başlatıldı.

\"Bu değişiklikler sonucunda müşteriyi merkeze alan yepyeni bir mağaza formatı oluşturuldu. Formatın uygulanmaya başladığı 2013 yılından bugüne, toplam 10 mağaza bu yeni format doğrultusunda tasarlanarak açıldı, mevcut 11 mağazada ise içeride satış devam ederken dönüşüm süreci tamamlandı.

\"Bu yeni hizmet anlayışıyla müşteri deneyimini sürekli arttırmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde 3 bini aşkın kişinin çalıştığı Koçtaş, istihdam yaratmada da perakende sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.\"

Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu da konuşmasında Koçtaş’ın ilk mağazasının 21 yıl önce İzmir Bornova’da açıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugün İstanbul’daki on ikinci, Türkiye’deki kırk ikinci mağazamızı tüketicilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz.

\"Tüketicinin dünyasında neler oluyor? Tüketici ne istiyor ve bizden neler bekliyor? Bu gibi soruların yanıtları esasında bizim faaliyet gösterdiğimiz alanı da, bizim yolumuzu da aydınlatıyor.

\"Modernleşen toplumlarda müşteriler artık sadece tüketmek değil; bir şeylerin parçası olmak, emeğini katarak kendi izini kalıcı yapmak istiyor.

\"İşimizin çok önemli bir parçası olan ustalarımız için yılsonuna kadar yepyeni bir dijital platformu hayata geçireceğiz.

\"Çünkü hepimiz iyi bir usta bulmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu platform ile evinde usta ihtiyacı duyan bireysel müşterilerimiz ile emektar ustalarımızın arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz.

\"Bu platformun en önemli farkları, herkese ücretsiz olması ve mağazalarımızdan alışveriş yapan 11 milyonu aşkın müşterimizin de hizmetine açık olması.

\"Koçtaş, Koç Holding’in dijital dönüşüm insiyatifinin önemli bir parçası olarak, tüm yatırımlarında ve uzun vadeli planlarında çoklu kanal stratejisine büyük önem ve ağırlık veriyor.

\"Devreye alacağımız çoklu kanal yapımız ile her geçen gün çıtayı bir üst seviyeye çıkartarak, müşterilerimize verdiğimiz hizmette sürekli artan bir grafik yakalamayı hedefliyoruz.\" (Fotoğraflı)