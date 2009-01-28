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Kocaya Asena'lı sürpriz

Kocasına evlilik yıldönümünde sürpriz yapmak isteyen kadın, Asena ile anlaştı. Akşam eve gelen koca, banyoya girdiğinde kostümüyle oturan Asena ile karşılaştı.

28 Ocak 2009 02:00

Kocasına evlilik yıldönümünde sürpriz yapmak isteyen kadın, Asena ile anlaştı. Akşam eve gelip banyoya giren kocayı, kostümüyle Asena karşıladı.

Asena, bu olayı konuk olarak katıldığı Radyo Pink’te anlatırken şöyle dedi:
“Geçen yıl bir kadın beni aradı. Hem evlilik yıldönümleriymiş, hem de eşinin doğum günü. Kadınla plan yaptık. Dedim ki ben size geleyim, banyoda saklanayım. Öyle de yaptık. Adam banyo kapısını açtı, ben de lavabonun üzerinde kostümle oturuyorum. Ne haber tatlım dedim, adam şoka girdi.”
Peki ya adam, “Helal olsun eşime. Bana ne güzel de bir sürpriz hazırladı” deyip, banyonun kapısını kapatsaydı?
Sürprizi seven kadın ile arkadaşları banyonun kapısını kırıp içeri girdikten sonra adam, “Hâlâ şoktayım karıcığım. Ben ne yaptığımı biliyor muyum?” deseydi ne olacaktı?
Var mı böyle tehlikeli bir doğum günü sürprizi?

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