-Kocatepe'nin avlusunda çocuk sesleri çınlayacak ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl ''Cami ve Çocuk'' temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kocatepe Camisi avlusunda çocukları ağırlayacak. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış töreni, 1 Ekim'de Kocatepe Camisi avlusunda çocuklarla yapılacak. Hafta dolayısıyla ''Yaşasın Camiye Gidiyorum'' sloganıyla başlatılan Cami ve Çocuk Buluşması etkinliklerinin ilk gününde, Hacivat Karagöz, Çocuk Mehteran, havai fişek ve lazer gösterilerinin yanında minikler, Keloğlan, İbiş, Arap Bacı, Pişekar ile bir araya gelecek. Pamuk şeker, Osmanlı macunu ve şerbet dağıtımının yapılacağı programda, çocuklardan oluşan ''Grup 571'' konser verecek. Kur'an ziyafetinin de sunulacağı etkinliğin ilk günü, akşam saat 20.30'daki Türk Tasavvuf Musikisi konseriyle son bulacak. İkinci günde Kocatepe Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın'ın yöneteceği panelde ise ''Cami ve Çocuk Buluşması'', ''Camide Çocuğun Ruh Dünyası'', Çocuk İçin Bir Yaşam Olarak Cami'', ''Mescid-i Nebevide Çocuk Olmak'' konuları ele alınacak. 6 Ekim'de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Yılmaz yönetiminde yapılacak ''Din Hizmetlerinde Gönüllülük'' konulu panelde, ''Din Hizmetlerinde Hasbilik'', ''Cami Hizmetlerinde Gönüllülük'', ''Dinin İnşası: Kalplerin İmarı'' konuları işlenecek. Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit, ''Cami Çocuk Buluşması'' kapsamında 1 Ekim'de Kocatepe Camisi avlusunda, minarelerin gölgesinde bir açılış yapacaklarını, etkinliğe tüm çocukların davetli olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de açılışa katılacağını anlatan Yiğit, ''Başkanımız, camiye gelen çocuklara bizzat camiyi tanıtacak, mihrap nedir, kürsü nedir, minber nedir anlatacak'' diye konuştu.