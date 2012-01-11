‘Kocasıyım’ diyen odasına dalmış

T24-





Hürriyet'in haberine göre, Amerikalı kadın yatırım danışmanı Alison Fournier (31), geçtiğimiz yıl Finlandiya’da kaldığı bir otelde tacize uğradığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl kaldığı Starwood Oteli’ndeki odasına sabaha karşı gizlice giren ve sarhoş olduğu belli olan şahsın, “Kocasıyım” deyince otel görevlileri tarafından içeri alındığını öne süren Fournier, otele büyük bir dava açtı. Şaşkınlık verici olay, Alison Fournier’in iddialarına göre, 15 Ocak 2011 günü yaşandı. Aynı otelde kalan ve önceki günlerde Fournier’e çeşitli iltifatlarda bulunan şahıs, sabaha karşı 04.00 sularında otele geldi ve resepsiyona, kadın bankerin kocası olduğunu, odasının anahtarının yedeğini istediğini söyledi. Görevliler de en ufak bir kontrol yapmadan, anahtarı saldırgana verdi.





Princeton ve Harvard mezunu



Uyandığında yatağına tırmanan ve kendisine dokunmaya başlayan bir adamı gören Fournier, inanılmaz bir korkuyla çığlık atmaya başladı. Sesini duyuramayınca çevik bir şekilde saldırgandan kurtulan kadın, bornozuyla otelin resepsiyonnuna kadar koşup yardım istedi ve olay ancak bu şekilde çözülebildi.





Ancak Fournier için kâbus, bir bakıma bu olayla başladı. Olaydan sonra bunalıma giren kadın, yaşadığı şok nedeniyle önce uluslararası iş seyahati yapmayı bıraktı, ardından da çok yüksek gelir elde ettiği işinden ayrıldı. Hem Princeton hem de Harvard Üniversitesi mezunu olan Fournier, New York’tan da ayrılarak Florida’ya, ailesinin yanına yerleşti.