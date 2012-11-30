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Yaşam

Kocasının tecavüz ettiği kadının bebeğini büyütmek istiyor

Nurettin Gider'in eşi Kezman Gider, 'tecavüz bebeği'ni 'Çocuklarımın kardeşi' diyerek büyütmek istediğini dile getirdi

30 Kasım 2012 11:35

Isparta'da başını keserek öldürdüğü tecavüzcüsü Nurettin Gider'den hamile kalan N.Y.'nin bebeğini, Gider'in eşi Kezban Gider büyütmek istediğini söyledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 çocuk annesi N.Y., kendisine silah zoruyla tecavüz edip hamile bırakan akrabasını Nurettin Gider'i tüfekle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atmıştı. Korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamayan N.Y. hamileleikten şüphelenip hastaneye gittiğinde 3,5 aylık hamile olduğu ve kürtaj yapılamayacağı ortaya çıkmıştı.

Gülden Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre; Nurettin Gider'in eşi Kezman Gider, "tecavüz bebeği"ni "Çocuklarımın kardeşi" diyerek büyütmek istediğini dile getirdi.

Kurban Bayramı'nda ilk kez kocasının mezarına gidip barıştığını, kırgın olmadığını söyleyen Kezban Gider, "Kocamı seviyorum. Hep sevdim, şimdi de seviyorum. O da beni sevdi. Bunu biliyorum. Kocamla çok konuştum bu meseleyi. İnkâr etmedi. Yedi ay önce ilişkilerinin bitmediğini öğrendim" dedi.

Gider, kocasının tecavüz ettiği N.Y.'nin bebeğine neden bakmak istediğini şöyle açıkladı:

"Evlatlarımdan bir farkı yok. Onlar da başından beri, 'Kardeşimiz yetimhande büyümesin' diyor. Doğumu duyunca ağladık kayınvalidemle."

Kezban Gider'in talebini savcılık reddedetti.

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