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Kocasının porno yıldızı ilk karısıyla başı dertte

Sandra Bullock, uyuşturucu bağımlısı, eski porno yıldızının çocuğunun bakımını üstlenmek için mücadele veriyor.

06 Kasım 2009 02:00

Amerikalı aktris Sandra Bullock, uyuşturucu bağımlısı, eski porno yıldızı Janine Lindemulder’in çocuğunun bakımını üstlenmek için hukuki mücadele veriyor.

45 yaşındaki oyuncu, şu anda eski Lindemulder’ın eski kocası Jesse James’le evli. James ve Lindemulder’ın Sunny adındaki beş yaşındaki kızlarıysa bir velayet savaşının ortasına düşmüş durumda. Bullock ve James, çocuğun velayetini kötü bir anne olmakla suçladıkları Lindemulder’dan almak için yasal yollara başvurdu. Çiftin iddiasına göre eski porno yıldızı, sürekli uyuşturucu etkisinde dolaşıyor, bu sebeple uyuyakaldığında küçük kız yalnız kalıyor.

100’den fazla porno filmde rol almış olan Lindemulder ise iddiaları reddediyor ve elinden geldiğince iyi bir anne olduğunu söylüyor. “Geçmişimde çok fazla yanlış seçim yaptım, uyuşturucu kullandım ancak 10 yıldır kullanmıyorum” diyen 40 yaşındaki anne, çocuğunun velayetini vermemekte ısrarlı. Lindemulder, Bullock’un kendi bebeğine sahip olamadığı için kızını almak istediğini öne sürüyor, Bullock ise bu iddiayı yalanlıyor.

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