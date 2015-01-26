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Dünya

Kocasının penisini makasla kesmeye çalışan kadına kamu hizmeti cezası

ABD'nin California eyaletinde kocasının penisini makasla kesmeye çalışan 72 yaşındaki kadın kamu hizmeti cezasına çarptırıldı

26 Ocak 2015 19:42

ABD’nin California eyaletinde kocasının penisini makasla kesmeye çalışan Virginia Valdez isimli 72 yaşındaki kadın 450 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.

Konu ile ilgili görülen mahkemede Valdez, 2011 yılında kocası Cesar’ın penisini kesmeye çalıştığını kabul etti. 32 yıldır evli olan çiftin olay sırasında boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, kararın açıklanmasından sonra bir basın açıklamasında bulunan Cesar Valdez “Hukukçuların kadın olduğu için eski eşine daha insaflı davrandığını” söyledi.

 

'Erkeklerin de şiddet kurbanı olabileceğini göstermek için karşınızdayım'

 

Valdez “Eğer ben kurban değil de saldırgan olsaydım bu dava çok daha önce görülürdü. Ben burada erkeklerin de aileiçi şiddet kurbanı olabileceğini göstermek için karşınızdayım. Erkekler yaşadıklarını açıklamaktan korkuyor çünkü insanların onlara güleceğini ya da onları ezik ya da zavallı biri olarak damgalayacağını düşünüyor” dedi.

Valdez, yaşadıklarını geride bırakmak ve hayatına kaldığı yerden devam edebilmek için eski karısına verilen cezayı kabul ettiğini ancak bu cezanın yeterli olduğuna kesinlikle inanmadığını söyledi.

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