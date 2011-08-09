Kocasının küllerini yiyor

T24

İngiliz TLC kanalında yayınlanan "Garip Bağımlılığım" isimli bir reality şov programına katılan 26 yaşındaki Casie adlı kadın, yaklaşık iki ay önce kaybettiği kocasının küllerini yanından hiç ayırmadığı gibi her fırsatta parmağını küle daldırıp sonra da yemekten kendini alıkoyamadığını açıkladı.Casie, çok sevdiğini kocasını geçirdiği bir astım krizi sırasında kaybetmiş. O günden beri nereye giderse gitsin, kocasının küllerini yanından ayırmıyor."Bir gün kutuyu yere koyarken külün bir kısmı elime sıçradı. Ben de parmağımdaki külü yaladım. O günden sonra bu bir bağımlılık haline geldi" diyen kadın, şimdi bu bağımlılığından kurtulmak için tedavi olmak istiyor.