Kocasının katiliyle el ele morga geldi

T24 - İstanbul Arnavutköy’de ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan Ahmet Tüccar’ın, yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Polise eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Tuğba Tüccar’ın, katil sevgilisi Fikret D. ile Emniyet’e gelerek cesedi teşhis ettiği belirlendi.



İstanbul’da 16 Ocak 2009’da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Tuğba Tüccar, eşi Ahmet Tüccar’dan 5 gündür haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu. Teşhise el ele gelince yakalandılar.







Başvuru üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 34 yaşındaki tekstil işçisi Ahmet Tüccar’ın izini sürmeye başladı. Birkaç kez bilgisine başvurduğu genç kadının çelişkili beyanlarda bulunması üzerine Tüccar polis tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Polis olayı soruştururken 31 Ocak günü Arnavuktöy Tayakadın köyü yakınlarında ormanlık alanda bulunan bir ceset soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.



Ormanlık alanda parçalanmış halde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulmuş olan erkek cesedinin bacaklarının da kesildiği ortaya çıktı. Ceset üzerinde olan giyisiler ve alınan doku örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ahmet Tüccar’ın annesinden ve babasından alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan DNA örnekleri örtüşünce cesedin Ahmet Tüccar’a ait olduğu kesinleşti. Kayıp ilanıyla başlayan soruşturmanın cinayet soruşturmasına dönmesi üzerine polis çalışmalarına bu yönde devam etti. Cesedin bulunmasından sonra teşhis için emniyete davet edilen Tuğba Tüccar’ın emniyete cinayet şüphelisi komşusu Fikret D. ile gelmesi ise polisin dikkatini çekti. Emniyetin kamera kayıtlarında iki çocuk annesi genç kadının Fikret D. ile el ele olduğu görüldü.





‘Sen de 15 yılı göze al’



Polisin ilk kayıp ilanının başından itibaren takip ettiği Tuğba Tüccar’ın Fikret D. ile yakın ilişkide olması nedeniyle polis olayın aşk cinayeti olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Bu tarihten sonra polisin çevrede yaptığı araştırma sonrası yapılan teknik takiplere de yansıdı. Teknik takiplerde Fikret D.’nin Tuğba Tüccar’ı arayarak konuşmaması konusunda tehdit ederek “Konuşursan sen de yanarsın sen de 15 yılı göze almalısın” dediği öğrenildi. Aile etrafındaki konuşmalarda da Fikret D. ve Tuğba Tüccar’ın cinayetle ilgili konuşmaları tespit edildi. Harekete geçen polis Tuğba Tüccar, Fikret D. ile birlikte olaydan bilgisini olduğunu tespit ettiği 10 kişiyi daha gözaltına aldı.





‘Beni tehdit etti’



Sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne getirilen 12 kişiden Tuğba Tüccar ifadesinde 11 Ocak gecesi eşinin evine saat 01.00 sıralarında alkollü geldiğini belirterek “Cep telefonuma bir mesaj geldi. Aşk mesajını gören Ahmet, iki saat boyunca beni dövdü. Mesajın Fikret’ten gelmediğini anlatmama rağmen bana inanmadı sabah yüzleşmek için Fikret’in evine gittik, Fikret ile Ahmet arkadaştı, Fikret aramızda ilişki olduğunu redderek Ahmet’i bir şekilde ikna ederek dışarı çıkarttı. Ben de ayrıldım evden. O tarihten sonra da Ahmet’ten haber alamadım. Fikret, iki , üç gün sonra evi basarak Ahmet’i öldürdüğünü itiraf etti. Beni de konuşmamam konusunda tehdit etti. Daha sonraki zamanlar da da tehditleri devam etti.” diyerek Fikret D.’den şikayetçi oldu. Fikret D. ise susma hakkını kullandı.





Fikret D.’nin evinde kan izi



Polis olaydan sonra Fikret D.’nin evi dahil Ahmet Tüccar’ın sürekli alkol aldığı teknenin de içinde olduğu birçok yerde inceleme yaptı. Fikret D’nin evinde yapılan luminol testinde parkelerin arasına sızmış kan izlerine rastladı. Polis, Fikret D’nin cinayetten sonra cesedin atıldığı Arnavutköy’de arabasıyla kaza yaptığını da tespit etti. Cinayetin işlendiği yer ise polis kriminal laboratuvarında yapılan tetkikler sonrası netleşecek.





Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü 18 yıl ceza aldı



Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde 2009 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan 35 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Yavuzarslan, evinin bulunduğu apartmana girerken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından polis Mustafa Yavuzarslan’ı, 12 yıllık eşi Nilgün Yavuzarslan ve elektrik tesisatçısı sevgilisi Fatih Sağlam’ın öldürdüğünü 3 ay sonra tespit etti. Bunun üzerine nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Katille yaşadı



Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dün son kez hakim karşısına çıkan iki sanıktan Nilgün Yavuzarslan savunmasında, eşi ölmeden 4 ay önce Fatih Sağlam ile tanışıp görüşmeye başladıklarını belirterek, “Her görüşmemizde beni kıskandığını ve kimseyle paylaşamayacağını, eşimi öldüreceğini söylüyordu. Bir şey yapamayacağını düşündüğümden üstünde fazla durmadım. Olaydan yarım saat önce telefonla aradı. Konuşurken eşimi sordu. Evde olmadığını, ancak 10 dakikaya kadar geleceğini söyledim. Daha sonra da bu olay meydana geldi. Kimin eşimi vurduğunu görmedim. Ancak akşam bana ’Bu iş bitti. Artık kurtulduk. Korkma’ diye mesaj çekince Fatih’in yaptığını anladım. Bana da zarar vermesinden korktuğum içinde kimseye bir şey söylemedim ve Fatih’le görüşmeye devam ettim” dedi.





Sevgilisini savundu



Tutuklu sanık Fatih Sağlam ise, “Beni Nilgün azmettirmedi. Yardım etmedi. Onu çok sevdiğim için sonuçlarını düşünemedim” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Nilgün Yavuzarslan’a 18 yıl, Sağlam’a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.