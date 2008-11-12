T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocasının katilinden tazminat istedi

Eşi eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu tarafından öldürülen Aynur Akın, bebeğini düşürdüğü için sanıktan 110 bin YTL tazmin

12 Kasım 2008 02:00

İstanbul Gayrettepe Discorium'da 6 ay önce eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı'nın silahla vurarak öldürdüğü güvenlik görevlisi Necip Akın'ın eşi mahkemeye başvurdu.

Aynur Akın, 2.5 yıllık eşinin ölümüyle yaşadığı üzüntüden dolayı çocuğunu düşürdüğünü belirterek, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 110 bin YTL maddi ve manevi tazminat davası açtı.

'Anne olma şansım yok’

Aynur Akın dilekçesinde "Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Anne ve baba olma heyecanını yaşarken başımıza kara bulutlar çöktü. Suçsuz olan eşimin ölümüyle 2 aylık bebeğimi de düşürdüm. Hem hayat arkadaşımı hem de bebeğimi kaybetmemden dolayı yaşadığım manevi çöküntü ve üzüntüyü ifade etmek mümkün değildir. Anne olmadan anne olma şansımı da kaybettim" diye yazdı.

31 yaşında dul kaldığını söyleyen Akın, "Hem hayat arkadaşımı hem de bebeğimi kaybettim. Dul yaşamak okunması kadar kolay değildir. Bir daha da anne olamayacağım. Bu şekilde yaşayacağım hayat, çekeceğim sıkıntılar farklıdır. Hayattan beklentilerim sona erdi. Psikolojim bozuldu" dedi. Akın'ın avukatı, müvekkilinin hiçbir gelirinin olmadığını, eşinin ölümünden sonra maddi ve manevi çöküntü içine girdiğini belirterek, Ertuğrul Balcı'nın üzerinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerine tedbir konulmasını ve mal varlığının tespitini istedi. Davaya Ertuğrul Balcı'ın cevap dilekçesi göndermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24