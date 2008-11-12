Kocasının katilinden tazminat istedi

İstanbul Gayrettepe Discorium'da 6 ay önce eski emniyet müdürü Şükrü Balcı'nın oğlu Ertuğrul Balcı'nın silahla vurarak öldürdüğü güvenlik görevlisi Necip Akın'ın eşi mahkemeye başvurdu.



Aynur Akın, 2.5 yıllık eşinin ölümüyle yaşadığı üzüntüden dolayı çocuğunu düşürdüğünü belirterek, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 110 bin YTL maddi ve manevi tazminat davası açtı.



'Anne olma şansım yok’



Aynur Akın dilekçesinde "Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldım. Anne ve baba olma heyecanını yaşarken başımıza kara bulutlar çöktü. Suçsuz olan eşimin ölümüyle 2 aylık bebeğimi de düşürdüm. Hem hayat arkadaşımı hem de bebeğimi kaybetmemden dolayı yaşadığım manevi çöküntü ve üzüntüyü ifade etmek mümkün değildir. Anne olmadan anne olma şansımı da kaybettim" diye yazdı.



31 yaşında dul kaldığını söyleyen Akın, "Hem hayat arkadaşımı hem de bebeğimi kaybettim. Dul yaşamak okunması kadar kolay değildir. Bir daha da anne olamayacağım. Bu şekilde yaşayacağım hayat, çekeceğim sıkıntılar farklıdır. Hayattan beklentilerim sona erdi. Psikolojim bozuldu" dedi. Akın'ın avukatı, müvekkilinin hiçbir gelirinin olmadığını, eşinin ölümünden sonra maddi ve manevi çöküntü içine girdiğini belirterek, Ertuğrul Balcı'nın üzerinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerine tedbir konulmasını ve mal varlığının tespitini istedi. Davaya Ertuğrul Balcı'ın cevap dilekçesi göndermesi bekleniyor.

