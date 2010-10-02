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Kocasının hastalığı ağlattı

ABD'li ünlü aktör Michael Douglas'ın eşi Catherine Zeta- Jones, üç günlük Ryder Cup Golf Turnuva'sına katılmak Galler'e gitti.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - ABD'li ünlü aktör Michael Douglas'ın eşi Catherine Zeta- Jones, üç günlük Ryder Cup Golf Turnuva'sına katılmak Galler'e gitti. Gırtlak kanseri olan eşine destek olabilmek için iş tekliflerini geri çeviren Jones, Galler'de kendisi için düzenlenen etkinlikte kürsüye çıktığında gözyaşlarına hâkim olamadı.


Ünlü aktris Jones, üç günlük turnuvaya özel konuk olarak davet edildi. Jones, Galler'in başkenti Cardiff'te kendisi için düzenlenen gecede İngiltere Prensi Charles gibi birçok önemli isimle bir araya geldi. Ancak beklenmedik şekilde ertesi gün apar topar New York'a döndü. 


Eşine destek olabilmek için "My Week With Marilyn" adlı filmin çekimlerinden ayrılan Jones, kemoterapi tedavisi gören 66 yaşındaki Douglas'ın yanından bir an olsun ayrılmak istemiyor.


Douglas gibi golf fanatiği olan Jones, kupa organizatörleri tarafından özel olarak davet edilmiş ve açılış gecesi kendisi için düzenlenen bir etkinliğe dönmüştü.



"Kocam çok iyi"


Çarşamba gecesi turnuvanın açılış töreninde kürsüye çıkan Jones, "Kocam şu an çok iyi, sağlığına kavuşmak için elinden geleni yapıyor" dedi ve verilen destek için teşekkürlerini sundu. Konuşması esnasında duygulu anlar yaşayan Jones bir ara gözyaşlarına hakim olamadı.

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