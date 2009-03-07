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Kocasının filminde yedi kocalı olacak

Nurgül Yeşilçay, önümüzdeki beş yıl içinde yapacağı işlerin planını açıkladı.

07 Mart 2009 02:00

Nurgül Yeşilçay, önümüzdeki beş yıl içinde yapacağı işlerin planını açıkladı. Yeşilçay eylül ayında bir dizi, yaz aylarında da iki sinema filmi ile izleyici karşısına çıkacak.

Bu sezon televizyon dizilerine ara veren ve eylül ayında başlayacak yeni projeleri için kalabalık bir ekiple yola çıkan oyuncu Nurgül Yeşilçay, önümüzdeki beş yıl boyunca gerçekleştireceği işlerin planını açıkladı. Şu sıralar Nürnberg Film Festivali'nde jüri üyesi olarak bulunan Yeşilçay, eylül ayında başlayacak olan yeni bir dizi için 13 bölümlük anlaşma imzaladı ve ödemelerini peşin olarak aldı. Ünlü oyuncu ayrıca eşi Cem Özer'e ait Usta Film'in projesi olan 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.

Dans ve müzik var

Moulin Rouge tarzında çekilecek olan müzikal türündeki sinema filminde kamera karşısında geçecek olan Yeşilçay, kastı tamamlanmak üzere olan film için profesyonel hocalarla dans ve müzik provaları yapıyor. Yeşilçay öte yandan da Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yöneteceği 'Bağbozumu' adlı romantik komediye hazırlanıyor.

Kendisi yazıyor

Yaz ayında çekimlerine başlanacak filmde Yeşilçay, Yılmaz Erdoğan'la birlikte kamera karşısına geçecek. 'Çöp' adlı bir sinema filminin senaryosunu da kaleme alan Nurgül Yeşilçay, beyazperdede oyunculuğunun yanı sıra yazarlık yeteneğini de ortaya koymak istiyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve senaryosunu yazdığı filmin başrolünde de yine kendisi oynayacak olan Nurgül Yeşilçay bir yandan da filmi için araştırmalar yapıyor.

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