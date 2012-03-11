T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kocasının eşini Facebook’ta buldu

Ali Haydar Bozkurt, elektrikli otomobiller için en az 15-20 yıl daha olduğunu söyledi.

11 Mart 2012 22:26

 

T24 - ABD’nin Washington şehrinde yaşayan bir kadın ayrı yaşadığı eşinin, kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğini Facebook sayfasındaki fotoğrafla keşfetti.
 
ABD’nin Washington şehrinde yaşayan bir kadın ayrı yaşadığı eşinin, kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğini Facebook sayfasındaki fotoğrafla keşfetti.
 
ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan bir kadın 3 yıldır ayrı yaşadığı eşinin başka bir kadınla evlendiğini Facebook’ta gördüğü düğün fotoğrafıyla öğrendi.
 
Adı açıklanmayan kadın Alan L. O'Neill ile 2001 yılında evlendi. 2009 yılında evlerini ayıran çift resmi olarak boşanmadı.
 
Facebook sayfasında “Tanıyabileceğiniz kişiler” başlığının altında tesadüfen gördüğü fotoğrafta eşinin olduğunu fark eden genç kadın fotoğrafı tıkladığında eşinin “yeni eşi”nin sayfasına yönlendirildi.
 
Eşinin farklı bir isimle kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğinin farkına varan kadın yeni eşe ulaştı ve durumu anlattı. Alan L. O'Neill hakkında “aynı anda 2 kişiyle evli olma” suçundan dava açıldığı belirtildi.

 

ETİKETLER

kadınlarinternetfacebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24