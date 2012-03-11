Kocasının eşini Facebook’ta buldu

T24 - ABD’nin Washington şehrinde yaşayan bir kadın ayrı yaşadığı eşinin, kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğini Facebook sayfasındaki fotoğrafla keşfetti.

ABD’nin Washington şehrinde yaşayan bir kadın ayrı yaşadığı eşinin, kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğini Facebook sayfasındaki fotoğrafla keşfetti.

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan bir kadın 3 yıldır ayrı yaşadığı eşinin başka bir kadınla evlendiğini Facebook’ta gördüğü düğün fotoğrafıyla öğrendi.

Adı açıklanmayan kadın Alan L. O'Neill ile 2001 yılında evlendi. 2009 yılında evlerini ayıran çift resmi olarak boşanmadı.

Facebook sayfasında “Tanıyabileceğiniz kişiler” başlığının altında tesadüfen gördüğü fotoğrafta eşinin olduğunu fark eden genç kadın fotoğrafı tıkladığında eşinin “yeni eşi”nin sayfasına yönlendirildi.

Eşinin farklı bir isimle kendisinden boşanmadan başka bir kadınla evlendiğinin farkına varan kadın yeni eşe ulaştı ve durumu anlattı. Alan L. O'Neill hakkında “aynı anda 2 kişiyle evli olma” suçundan dava açıldığı belirtildi.