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Yaşam

Kocasının döverek hastanelik ettiği spikere devlet koruması

Üsküdar 3’üncü Aile Mahkemesi, kocasının döverek hastanelik ettiği spikerin devlet korumasına alınmasına karar verdi.

11 Mayıs 2012 09:00

Başbakanlık müfettişi Eyüp Özgüç, TRT spikeri eşi Serra Karaçam ile eşinin halası Neşe Han’ı döverek hastanelik etti. Karaçam’ın şikayeti üzerine Üsküdar 3’üncü Aile Mahkemesi, Özgüç’e 6 ay süreyle evden uzaklaştırılma ve spikere koruma verdi

Vatan gazetesinin haberine göre, Başbakanlık müfettişi Eyüp Özgüç’ün TRT spikeri eşi Serra Karaçam ile kendilerini ayırmak isteyen eşinin halası Neşe Han’ı döverek hatanelik etmişti. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü sunucu davetli olarak Metin Şentürk’ün yatına akşam yemeğine giden iki yıllık evli ve bir çocukları olan çift, eve döndüklerinde tartışmaya başladı.

Üsküdar’daki evindeki hizmetçilerin kapıyı geç açmasına sinirlenen Özgüç kapıyı kırarak içeri girdi ve eşi ile kavga etmeye devam etti. İddiaya göre Özgüç eşini bu sırada darp etti. Gürültüler üzerine, üst katta yaşayan ve eski bir milletvekili olan babasını ziyarete gelen hala Neşe Han, Eyüp Özgüç’e, “Ne oluyor, ne bu kavga” diye sordu. Ancak yumruklandı. Aldığı darbelerle yere yığılan Han bayıldı. Halasını kanlar içinde gören Karaçam ise polisi ve ambulansı aradı. Han hastaneye kaldırıldı. Han, aldığı darbeler sonucu sol kolunda birden çok kırık olması nedeniyle ameliyata alındı. Han’ın kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda morluklar ve yırtıklar bulunduğu belirlendi. Polise, halası Han’ı eşinin dövdüğünü söyleyen Serra Karaçam ise, kendisinin de can güvenliğinin olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

 

Telefonla bile aramayacak

 

Şikayeti değerlendiren Üsküdar 3. Aile Mahkemesi, spiker Serra Karaçam ile dayak yiyen halası Neşe Han için koruma kararı verdi. Karara göre Eyüp Özgüç, 6 ay süreyle eşinin yaşadığı eve işyerine yaklaşamayacak. Eşi Karaçam’a yaklaşması ve hatta telefonla bile araması suç sayılacak olan Özgüç, ruhsatlı silahını da polise teslim edecek. Bu karara uymaması halinde ise hakkında hapis kararı çıkartılabilecek.

 

Bakan Şahin peşini bırakmıyor

 

İstanbul’da katıldığı bir programda konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Fatma Şahin ise, “Şiddeti uygulayan kişinin nerede çalıştığı, isminin ne olduğu hiç önemli değil. O yasanın gereği herkes için yapılacak, herkesin bu yasanın uygulanması konusunda da güç birliği içinde yoluna devam etmesi gerekiyor. Sürecin yakın takipçisiyiz. Adli soruşturma başladı. Soruşturmanın sonucunu biz de takip ediyoruz. Biz bakanlık olarak artık müdahil oluyoruz, mahkeme süreçlerine giriyoruz, kendi hukukçularımız mağdurun yanında yer alıyor. O yüzden biz bakanlık olarak, çocuk ve kadın konusunda tarafız” diye konuştu.

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Başbakanlık müfettişiEyüp ÖzgüçTRT spikeriSerra Karaçamkorumadayak

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