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Yaşam

Kocasının arabasını denize attı!

"Kadın otomobilden eşyaları aldı araçtan indi, daha sonra otomobili denize doğru itmeye başladı"

28 Mayıs 2017 11:18

Sarıyer'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili’nden denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K. polisler tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay Sarıyer Kireçburnu sahilinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi Veysel K. ile Kireçburnu sahilinde gelen 2 çocuk annesi Ayşe K. otomobilde eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Otomobili denize attı

Tartışma sonrasında Veysel K. otomobilden inerek uzaklaşırken, Ayşe K. ise bir süre sonra el firenini indirdiği otomobili denize itti. Denize düşen otomobil sulara gömülürken, Ayşe K. ise taksiye binerek evine gitti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı. Otomobilin plakasından Ayşe K.’nın ev adresine ulaşan polis ekipleri Ayşe K.’yi Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

Dalgıçlar otomoilde inceleme yaptı

Olay yerine gelen deniz polisleri otomobilin düştüğü yeri belirleyerek dalgıçların gelmesini bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar sulara gömülen otomobilde herhangi birinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için denize daldı. Otomobilde bira şişeleri ve bebek biberonu bulan dalgıçlar otomobilde bebek olabileceğini düşünerek deniz altında detaylı şekilde incele yaptı. Bir süre sonra polis aracıyla olay yerine gelen Ayşe K.’ya polis ekipleri, çocuklarının otomobilde olup olmadığını sordu. Çocukların evde olduğunu öğrenen ekipler daha sonra aramalara son verdi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla denizden çıkartılarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

"Otomobili denize itiyordu"

Olayın görgü tanığı Metehan Büyük ise "Biz burada oturuyorduk sonra hızlı bir şekilde bir araç geldi. Buraya geldi. El frenini çekti durdu. Kadın otomobilden eşyaları aldı araçtan indi daha sonra otomobili denize doğru itmeye başladı. Bizde o sırada kadını engellemeye çalıştık. Araba daha sonra denize düştü, kadında otomobilin fotoğraflarını çekerek buradan uzaklaştı. Daha sonra bizde durumu polise bildirdik" dedi.

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SarıyerAyşe KotomobilKireçburnu Sahili

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