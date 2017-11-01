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Dünya

Kocasını zehirlemek isterken 15 aile ferdini öldürdü

Özge Düzgün, İstanbul, 1 Kasım, (DHA)- Pakistan’da yeni evli bir kadın kocasını öldürmek isterken ailenin 15 üyesini yanlışlıkla zehirledi

01 Kasım 2017 19:43

Özge Düzgün, İstanbul, 1 Kasım, (DHA)- Pakistan’da yeni evli bir kadın kocasını öldürmek isterken ailenin 15 üyesini yanlışlıkla zehirledi. 21 yaşındaki Aasiya Bibi, istememesine rağmen zorla Amjad Akram ile evlendirildi. Başka bir adama aşık olan yeni evli kadın, başka çaresinin olmadığını düşünerek kocasını öldürmeye karar verdi. Kocasına içirmek istediği süte zehir karıştıran kadın, kocasına zehirli karışımı içirmek istedi. Fakat herşeyden habersiz olan koca sütü içmek istemedi ve sütün kesildiğini bozuk olduğunu düşünerek annesine söyledi. Bunun üzerine kayınvalide sütü hindistanda vanilya aromalı tatlı bir ayran olarak da bilinen lassi yapmak için kullandı ve bütün aileye dağıttı. Şiddetli zehirlenmeden dolayı 15 aile ferdi hayatını kaybetti, sütü içen diğer 12 kişinin ise durumu ciddiyetini koruyor.

Polis teşkilatı: \" Amjad, Aasia’yı iradesine karşı kendisiyle zorla evlendirdi. Mutlu değildi ve evliliğe birkaç gün kala ailesinin evine geri döndü, ancak ailesi kadına geri dönemeyeceğini söyledi ve kocasına geri gönderdi. Aasia, bunun üzerine kocasından intikam almak için sevgilisi Shahid Lashari tarafından kendisine verilen zehri kullandı” açıklamasını yaptı.

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