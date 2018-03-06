T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kocasını sevgilisiyle yakalayan kadın, sinir krizi geçirdi

ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, kocası M

06 Mart 2018 18:12

ORDU, (DHA)- ORDU\'nun Altınordu ilçesinde, kocası M.K.\'yi sevgilisi olduğu iddia edilen kadının evinde birlikte yakalayan P.K., sinir krizi geçirdi.
Olay, dün gece Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi\'nde meydana geldi. P.K. (33), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi M.K.\'yi (34) takip etti. Bir süre sonra P.K., bir apartman dairesine girdi. M.K. de eşinin peşinden girdi. Eşini başka bir kadınla yakalayan P.K., sinir krizi geçirdi. Kadınla tartışıp, kavga eden P.K.\'yi apartman sakinleri ve eşi güçlükle sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Müdahale eden polis, kavgayı büyümeden önledi. 
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ORDU DHA ORDU AltınorduOlayAltınorduMahallesiBirEşiniKadınlaMüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24