Kocasını satırla öldürüp intihar etti

Ankara'nın Kazan ilçesinde cinnet getiren kadın, tartıştığı kocasının uyurken satırla boğazını kestikten sonra, balkonda kendisi astı.

Atatürk Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde oturan ve aralarında uzun süredir şiddetli geçimsizlik olan Enser Sarıkaya (40) ile eşi Biricik (38) arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

İddiaya göre baba Enser akşam çocuklarına ve eşine şiddet uyguladı. Tartışma bir süre daha devam ettikten sonra aile üyeleri uyudular.

Sabah 06.30 gibi uyanan kızları Dilara (16) anne ve babasının öldüğünü görünce bağırmaya başladı ve komşularından yardım istedi.

Eve gelen komşular baba Ensar'ın yatağında boynuna aldığı satır darbeleriyle öldüğünü, anne Biricik'in ise evinin balkon demirindeki iple intihar ettiğini gördüler.

Komşuların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cesetler, buradaki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra memleketleri Ardahan'ın Çıldır İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Baba Ensar Sarıkaya'nın 14 yıldır bir fabrikada vardiya sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi.