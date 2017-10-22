Kocasını öldürtmekle suçlanan sanık: Çok seviyordum, suçsuzum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da 12 yıl önce kendisini aldatmakla suçladığı eşi 40 yaşındaki Kamil Çal\'ı, kardeşi 50 yaşındaki Ramazan Kavuşah\'a öldürttüğü ileri sürülen 53 yaşındaki Fatma Çal\'ın yargılanmasına başlandı. \'Cinayete azmettirmek\' suçundan tutuksuz yargılanan Çal, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, \"Hakim bey, ben kocamı çok seviyordum. Olayla ilgim yok. Suçsuzum\" dedi.

Orhangazi\'nin Gedelek Köyü Açmalar mevkisinde, 2005 yılında meydana gelen olayda, kamyon şoförü Kamil Çal, ormanlık alanda 5 yerinden bıçaklanmış halde, ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, içilen sigaraların izmaritleri alınarak, DNA örneklerinin çıkarılmasına rağmen şüphelilere ulaşılamadı. Cinayet, faili meçhul olarak kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten 12 yıl sonra dosyayı tekrar açarak, inceleme başlattı. Fatma Çal\'ın kardeşi kaynakçı Ramazan Kavuşah’ın Konya’da kan örneklerini aldıran polis ekipleri, olay yerinde bulunan sigara izmaritindeki tükürükle DNA incelemesinin eşleşmesi üzerine Çal ile birlikte Kavuşah’ı gözaltına alıp, Bursa’ya getirdi. Sorgulanan Kavuşah, iddiaya göre, polislerin \'DNA örnekleri yanılmaz, zanlı sensin\' sözleri üzerine \'Biz cinayeti unuttuk, siz nasıl unutmadınız?\' dedi. Kamil Çal’ın bir başka kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürüldüğü, cinayette Fatma Çal’ın kardeşi Kavuşah’ı azmettirdiği belirlendi. Mahkemeye çıkarılan Kavuşah, tutuklanırken, Fatma Çal ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haklarında, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, \'adam öldürmek\' ve \'cinayete azmettirmek\' suçlarından dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan tutuklu sanık Kavuşah, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, \"İddianame, bana henüz ulaşmadı. Tebliğ edildikten sonra savunmamı mahkeme huzurunda yapacağım\" dedi.

Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Çal\'ın ifadesi ise yaşadığı Konya\'da, talimatla 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde SEGBİS aracılığıyla alındı. Çal, savunmasında, şunları söyledi:

\"Suçlamayı, kabul etmiyorum. Beni bir başka kadınla aldatmasına, dövmesine ve eziyet çektirmesine rağmen kocamı çok seviyordum. Bunları yaşadığım halde karakola gidip, bir kez dahi şikayette bulunmadım. Öldürüldüğü zaman ben Konya\'da bulunuyordum. Kardeşim Ramazan da yanımdaydı. O da o tarihlerde Konya\'nın dışına çıkmadı. Onun da bu cinayeti işlediğine inanmıyorum. Aklıma, kocamın katillerinin cinayeti Ramazan\'ın üzerine bırakmak için onun içtiği sigaranın izmaritlerini önceden yanlarına alıp cinayet sonrası olay yerine bıraktıkları geliyor.\"

Duruşmada, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde işlediği bir suçtan dolayı tutuklu bulunan ve öldürülen Kamil Çal\'ın oğlu Ali Osman Çal da ifade verdi. SEGBİS üzerinden verdiği ifadede oğul Çal, babasını öldürdüğü öne sürülen dayısı Kavuşah\'tan şikayetçi olduğunu söyledi. Çal, \"Babam öldürüldükten 2 yıl sonra yani 2007 yılında diğer dayım olan Mehmet ile birlikte alkol alıyorduk. Konu, babamdan açılınca dayım bana \'Babanın katilini biliyorum. Baş harfi R\' demişti. Aklıma, Ramazan dayım geldi. Ondan şikayetçiyim\" dedi.

Yargılama, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, mahkeme heyeti, Fatma Çal hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.



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