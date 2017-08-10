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Yaşam

Kocasını öldürtmek için kiralık katil tuttu

Kiralik katil ile anlaşmazlık yaşayınca yakalandılar

10 Ağustos 2017 16:55

Eyüp'te sevgilisi İbrahim Doğantürk'le birlikte eşini öldürtmek için kiralık katil tutan Sevgi Göral'ın, tuttuğu kişinin istediği 20 bin lirayı taksit taksit ödemeye çalıştığı anlaşıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapse çarptırılan Sevgi Göral, sevgilisi İbrahim Doğantürk ve kiralık katil Bünyamin Aktaş ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Buna göre 2012'de evlenen Sevgi Göral eşi N. Tolga Göral'dan şiddet görünce sevgilisi İbrahim Doğantürk'ten eşini öldürmesini istedi.

Eniştesini neden öldürdüğünü sonraki duruşmada açıklayacakmış

Sabah'ın haberine göre; Doğantürk, bunun için cezaevinde bulunan Bünyamin Aktaş'la 20 bin liraya anlaştı. Çift, Aktaş'ın hesabına 200-300 lira gibi paralar yatırdı. Cezaevinden çıkan Bünyamin Aktaş 13 Ekim 2015'te N. Tolga Göral'ı kurşunlayarak öldürdü.

Cinayetten iki ay sonra Antalya'da buluşan çift anlaşmazlık yaşayınca Sevgi Göral telefonda 'Seni de yakarım kendimi de' dedi. Polisin teknik takibine takılan sözler üzerine cinayet çözüldü. 

 

 

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