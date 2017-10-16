Kocasını öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Uğur AYAZSIN /İSTANBUL,(DHA) Pendik\'te boşanma sürecindeki eşi Murat Taşocak\'ı öldürdüğü için müebbet hapsi istenen Beyhan Taşocak\'ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada söz alan Murat Taşocak\'ın annesi Ayla Tepe, \"Ben bu cinayeti bir kadının, üç erkeğin olduğu yerde tek başına işleyeceğine inanmıyorum. Benim oğlumu bu aile hep birlikte öldürmüştür\" dedi.

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı basın açıklamasında davanın takipçisi olacaklarını söylediler.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Beyhan Taşocak cezaevinden getirildi. Öldürülen Murat Taşocak\'ın annesi Ayla Tepe ve kardeşleri İrem Taşocak ile Mehmet Taşocak da duruşmaya katıldı.



KADININ CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Duruşmada, mağdur avukatı Yeşim Özen cinayeti kadının tek başına değil de ailesiyle birlikte işlediğini ileri sürdü. Özen, “Üzerinde maktulün kan izi bulunan sopanın kırıldığını sanık kendisi bizzat söylemiştir, bu baston üzerinde inceleme yapılmasını istiyoruz, bu baston bir kadın gücüyle kırılabilecek bir baston değildir. Bu eylemin sanığın tek başına işleyebileceği bir eylem olmadığı kanaatindeyiz. \" dedi.



ANNE AYLA TEPE: “BENİM OĞLUM HEP BİRLİKTE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR\"

Maktülün Annesi Ayla Tepe, cinayeti bir kadının tek başına işlemiş olamayacağına dikkat çekerek, “Bu hayatın olağan akışına aykırıdır, benim oğlumu bu aile hep birlikte öldürmüştür.\" ifadesini kullandı.



SANIK AVUKATI TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı Kasım Erol ise, \"Maktülün müvekkilimi tehdit ettiği, hem ailesini hem kendisini tehdit ettiğinden bahisle dava açılmıştır. Maktulün ve ailesinin şiddete meyilli olduğunu gösteren sosyal medya kayıtlarını da dosyaya sunuyoruz. Müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz, karşı tarafın soyut beyanlarını reddediyoruz.\" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Beyhan Taşocak\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dava öncesinde adliye önünde bir araya gelen Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği\'ne üye yaklaşık 10 kişi basın açıklaması yaptı.

Derneğin başkanı Cengiz Dinçer, grup adına açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün burada olma sebebimiz Allah\'ın kendisine emanet ettiği kızını, mahkemelerin verdiği annesine iade ederken katledilen Murat Taşocak babamızın haklarının yargı tarafından korunmasının takipçisi olmaktır. Böylece kederli ailesinin ve Türk toplumunun her bir ferdine yüklediği adaleti arama yükümlülüğümüzü yerine getirmiş olacağız\" denildi.



DAVA GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianamede, Murat Taşocak ile Beyhan Taşocak\'ın 2012 yılında evlendikleri ve bir çocuklarının olduğu, ikilinin anlaşamadıkların gerekçesiyle ayrı yaşadıkları anlatılmıştı.

Çiftin açtıkları boşanma davası içeriğinde çocuklarının geçici velayetinin anne Beyhan Taşocak\'a verildiği belirtilerek, Murat Taşocak\'ın olay günü eşinin yaşadığı eve gelerek çocuğunu aldığı, akşam çocuğunu tekrar eve getirdiğinde çiftin arasında tartışma yaşandığı belirtilmişti.

Beyhan Taşocak\'ın babasının belinde bulunan ruhsatlı silahı alıp Murat Taşocak\'a ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede, şüpheli Beyhan Taşocak\'ın \"kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca şüphelinin \"silahla tehdit\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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